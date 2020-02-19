Дочь тяжело больной Анастасии Заворотнюк улетела на отдых в Рим

На днях стало известно, что 24-летняя Анна, старшая дочь Анастасии Заворотнюк, отправилась отдыхать в Италию. Ее звездная мама продолжает бороться с серьезной болезнью, которую родственники актрисы не раскрывают.

Осенью 2019 года появились слухи о том, что Анастасия Заворотнюк сражается с раком головного мозга. Впоследствии родные всеми любимой «няни Вики» подтвердили, что актриса тяжело больна, но диагноз предпочли не озвучивать. Впрочем, они создали в соцсетях аккаунт «Поддержка Заворотнюк», в котором развенчивали все слухи и домыслы относительно состояния звезды.

19 февраля Анна Заворотнюк разместила в инстаграм-историях несколько новых кадров, сделанных в Риме. Дочь артистки отправилась отдыхать в солнечную Италию и показала, как обедает равиоли.

На просторах Сети, правда, нашлись те, кто удивился, что девушка путешествует, пока ее мама болеет. Впрочем, Анастасия наверняка не одна, ведь за ней присматривают родные. В том числе, и супруг артистки Петр Чернышев, чьим мужеством восхищаются многие, включая заслуженного тренера Татьяну Тарасову.

1 2 3 ... 10 По слухам, Анастасия Заворотнюк сражается с раком головного мозга

Напомним, на днях состоялась церемония вручения премии «Пара года». Самым крепким союзом были признаны Екатерина и Александр Стриженов, но они решили передать статуэтку другой паре — Анастасии Заворотнюк и Петру Чернышеву.