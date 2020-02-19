«Гламурный Кузя»: поклонники обсуждают новое фото взъерошенной Светланы Лободы

Светлана Лобода подогревает интерес аудитории к выходу своего нового клипа. Дата релиза до сих пор неизвестна, однако певица дала другой повод для обсуждения — звезда предстала с новой прической, вызвавшей множество забавных ассоциаций у поклонников.

19 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Фанаты умоляют Светлану Лободу раскрыть дату выхода клипа на трек «Новый Рим». Вместо этого певица интригует фолловеров, выкладывая новые фото со съемки обложки сингла. 19 февраля звезда продемонстрировала результат необычного бьюти-преображения.

На черно-белом снимке Лобода позирует в лохматой шубе и с пышной прической. Поклонники не смогли сдержать удивления.

«Гламурный Кузя», «Умеете же вы нас удивлять», «Ну прям Пугачева», «Скорее Леди Гага», «На Агузарову похожа», «Как будто Шер», «Афганская борзая!», «Вылитая Джей Ло», — фантазируют поклонники в комментариях.

...
Светлана Лобода умеет удивлять поклонников своими преображениями
1 из 10

Впрочем, многие уверены, что Светлана покажет новый клип, снятый бывшим супругом Жанны Бадоевой Аланом, 23 февраля в качестве подарка на День защитника Отечества. Ждем с нетерпением.

Теги

Комментарии

0
под именем

    Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.

    Copyright (с) 2016-2020 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

    Сетевое издание «WOMAN.RU» (Женщина.РУ)

    Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-65950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 июня 2016 года. 16+

    Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

    Главный редактор: Воронова Ю. В.

    Контактные данные редакции для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора):

    Эл. почта: woman@woman.ru

    телефон: +7(495) 633-5-633