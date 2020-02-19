Фанаты умоляют Светлану Лободу раскрыть дату выхода клипа на трек «Новый Рим». Вместо этого певица интригует фолловеров, выкладывая новые фото со съемки обложки сингла. 19 февраля звезда продемонстрировала результат необычного бьюти-преображения.
На черно-белом снимке Лобода позирует в лохматой шубе и с пышной прической. Поклонники не смогли сдержать удивления.
«Гламурный Кузя», «Умеете же вы нас удивлять», «Ну прям Пугачева», «Скорее Леди Гага», «На Агузарову похожа», «Как будто Шер», «Афганская борзая!», «Вылитая Джей Ло», — фантазируют поклонники в комментариях.
Впрочем, многие уверены, что Светлана покажет новый клип, снятый бывшим супругом Жанны Бадоевой Аланом, 23 февраля в качестве подарка на День защитника Отечества. Ждем с нетерпением.
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