«Гламурный Кузя»: поклонники обсуждают новое фото взъерошенной Светланы Лободы

Светлана Лобода подогревает интерес аудитории к выходу своего нового клипа. Дата релиза до сих пор неизвестна, однако певица дала другой повод для обсуждения — звезда предстала с новой прической, вызвавшей множество забавных ассоциаций у поклонников.

19 февраля 2020 · Текст: Катерина Некрасова · Фото: @lobodaofficial/Instagram