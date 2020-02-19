39-летний Элайджа Вуд впервые стал отцом

Американский актер Элайджа Вуд и его возлюбленная, датский продюсер Метте-Мари Конгсвед, впервые стали родителями. Об этом изданию Us Weekly сообщил инсайдер.

О беременности Метте-Мари Конгсвед стало известно в июле 2019 года. Папарацци засняли ее с округлившимся животом в компании Элайджи Вуда в Лос-Анджелесе. С тех пор пара редко появлялась на публике, да и вообще они предпочитают вести закрытый образ жизни.

Приятель звездной пары увидел возлюбленную звезды «Властелина колец» в начале февраля. Живот девушки был уже плоский, а на пальце поблескивало обручальное кольцо. По словам источника, пара предпочла пока не делать официальных заявлений.

Вуд и Конгсвед вместе уже более двух лет. Они не делятся подробностями своей личной жизни. Известно, что их знакомство состоялось на съемках картины «В этом мире я больше не чувствую себя как дома». Элайджа исполнил в фильме главную роль, а Метте-Мари работала на проекте в качестве продюсера.

1 2 3 ... 9 Элайджа Вуд и Метте-Мари Конгсвед впервые стали родителями

Поздравляем пару с рождением первенца и помолвкой!