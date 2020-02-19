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39-летний Элайджа Вуд впервые стал отцом

Американский актер Элайджа Вуд и его возлюбленная, датский продюсер Метте-Мари Конгсвед, впервые стали родителями. Об этом изданию Us Weekly сообщил инсайдер.

О беременности Метте-Мари Конгсвед стало известно в июле 2019 года. Папарацци засняли ее с округлившимся животом в компании Элайджи Вуда в Лос-Анджелесе. С тех пор пара редко появлялась на публике, да и вообще они предпочитают вести закрытый образ жизни.

Приятель звездной пары увидел возлюбленную звезды «Властелина колец» в начале февраля. Живот девушки был уже плоский, а на пальце поблескивало обручальное кольцо. По словам источника, пара предпочла пока не делать официальных заявлений.

Вуд и Конгсвед вместе уже более двух лет. Они не делятся подробностями своей личной жизни. Известно, что их знакомство состоялось на съемках картины «В этом мире я больше не чувствую себя как дома». Элайджа исполнил в фильме главную роль, а Метте-Мари работала на проекте в качестве продюсера.

Поздравляем пару с рождением первенца и помолвкой!

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19 февраля 2020
Текст Катерина Некрасова
Фото Getty Images, Shutterstock
Теги

Элайджа Вуд

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • И опять кто то родился)))) ни дня без новостей о новом рожденном ребёнке!!!!

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Гость 2020-02-11 08:36:00
197
Очень рада за них. А в целом эта пара - образец и эталон в современных реалиях. Ничего о себе не рассказывают, не комментируют и вообще плевать им на мнение публики. Живут своей жизнью. Именно своей, закрытой, без судорожного собирания лайков в соцсетях. Молодцы.
Анна Курникова и Энрике Иглесиас в третий раз стали родителями
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Гость 2020-02-10 14:53:00
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"...это ягодицы, потому что в них вложено огромное количество труда. Этот труд оправдан, поэтому это любимый труд!» - за гранью. Я понимаю писать так о детях, деле всей жизни, благотворительности. Но о жо - это запредельная деградация.
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