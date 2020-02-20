Стало известно, когда принц Гарри и Меган Маркл лишатся статуса королевских особ

Переговоры по «Мегзиту» идут полным ходом — Меган Маркл и принц Гарри договорились с дворцом, в какой день официально сложат полномочия представителей королевского двора.





Принц Гарри и Меган Маркл прекратят выполнять королевские обязанности после 31 марта, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на официального представителя пары.

По его словам, именно эта дата заложена в соглашении, которое Гарри заключил с Елизаветой II. В дальнейшем интересы Сассексов в Великобритании будет представлять благотворительный фонд, о создании которого пара намерена объявить в ближайшее время.





По факту Гарри и Меган будут выполнять свои королевские обязанности до 9 марта — именно тогда закончатся официальные мероприятия с их участием, исходя из имеющегося на данный момент графика.

Представитель Сассексов отметил, что поскольку Гарри и Меган создали прецедент, отказавшись выполнять королевские обязанности, то дальнейшая ситуация их взаимоотношений с королевской семьей будет обсуждаться в течение ближайших 12 месяцев.

1 2 3 ... 10 Сассексы сложат полномочия 31 марта 2020 года

Помимо всего прочего, супруги обязаны будут вернуть 2,4 млн фунтов стерлингов, потраченных из средств налогоплательщиков на ремонт их особняка, после чего они откажутся от поддержки государства.