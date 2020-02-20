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Стало известно, когда принц Гарри и Меган Маркл лишатся статуса королевских особ

Переговоры по «Мегзиту» идут полным ходом — Меган Маркл и принц Гарри договорились с дворцом, в какой день официально сложат полномочия представителей королевского двора.
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Принц Гарри и Меган Маркл прекратят выполнять королевские обязанности после 31 марта, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на официального представителя пары.

По его словам, именно эта дата заложена в соглашении, которое Гарри заключил с Елизаветой II. В дальнейшем интересы Сассексов в Великобритании будет представлять благотворительный фонд, о создании которого пара намерена объявить в ближайшее время.

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По факту Гарри и Меган будут выполнять свои королевские обязанности до 9 марта — именно тогда закончатся официальные мероприятия с их участием, исходя из имеющегося на данный момент графика.

Представитель Сассексов отметил, что поскольку Гарри и Меган создали прецедент, отказавшись выполнять королевские обязанности, то дальнейшая ситуация их взаимоотношений с королевской семьей будет обсуждаться в течение ближайших 12 месяцев.

Помимо всего прочего, супруги обязаны будут вернуть 2,4 млн фунтов стерлингов, потраченных из средств налогоплательщиков на ремонт их особняка, после чего они откажутся от поддержки государства.

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20 февраля 2020
Текст Катерина Некрасова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
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Принц Гарри, Меган Маркл

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Гость 2020-02-11 08:36:00
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Очень рада за них. А в целом эта пара - образец и эталон в современных реалиях. Ничего о себе не рассказывают, не комментируют и вообще плевать им на мнение публики. Живут своей жизнью. Именно своей, закрытой, без судорожного собирания лайков в соцсетях. Молодцы.
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Гость 2020-02-10 14:53:00
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