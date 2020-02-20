Стало известно, когда принц Гарри и Меган Маркл лишатся статуса королевских особ

Принц Гарри и Меган Маркл прекратят выполнять королевские обязанности после 31 марта, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на официального представителя пары.
По его словам, именно эта дата заложена в соглашении, которое Гарри заключил с Елизаветой II. В дальнейшем интересы Сассексов в Великобритании будет представлять благотворительный фонд, о создании которого пара намерена объявить в ближайшее время.
По факту Гарри и Меган будут выполнять свои королевские обязанности до 9 марта — именно тогда закончатся официальные мероприятия с их участием, исходя из имеющегося на данный момент графика.
Представитель Сассексов отметил, что поскольку Гарри и Меган создали прецедент, отказавшись выполнять королевские обязанности, то дальнейшая ситуация их взаимоотношений с королевской семьей будет обсуждаться в течение ближайших 12 месяцев.
Помимо всего прочего, супруги обязаны будут вернуть 2,4 млн фунтов стерлингов, потраченных из средств налогоплательщиков на ремонт их особняка, после чего они откажутся от поддержки государства.