Оксана Самойлова делится все новыми подробностями о своей четвертой беременности. Оказалось, что ее последние роды начались раньше срока.

Многодетная мама призналась, что дались они ей очень сложно. «Не спала всю ночь со схватками, все вообще не по плану было», — сообщила Оксана.