Оксана Самойлова делится все новыми подробностями о своей четвертой беременности. Оказалось, что ее последние роды начались раньше срока.
Многодетная мама призналась, что дались они ей очень сложно. «Не спала всю ночь со схватками, все вообще не по плану было», — сообщила Оксана.
После операционной многодетная мама всего два часа провела в восстановительной палате. «В Москве 6−8 часов лежишь в интенсивной терапии», — отметила она.
Весь первый день, по словам знаменитости, она находилась в состоянии «полубреда», но сильных болей, как это было после первых трех родов, не испытывала. «Встала спустя 12 часов. Зато сразу смогла выпрямить спину и даже нормально ходить», — рассказала Самойлова.
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