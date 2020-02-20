Однако походом в фаст-фуд дело в понедельник не ограничилось. После плотного обеда будущий адвокат и рэпер очень страстно целовались в стеклянном лифте, приковав к себе внимание окружающих. Удивительно, что рэпер, истово следуя христианским ценностям, запрещает Ким одеваться чересчур откровенно, однако при этом позволяет себе так пылко вести себя на людях.



Как бы то ни было, выглядели Кардашьян и Уэст очень счастливыми и влюбленными.