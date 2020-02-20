Подростковая романтика: Ким Кардашьян и Канье Уэст устроили свидание в KFC и целовались в лифте

Одна из самых знаменитых и эпатажных западных пар из каждого совместного выхода устраивает сенсацию. На этот раз веганы Ким Кардашьян и Канье Уэст провели романтическое свидание в фаст-фуде, а затем страстно целовались в стеклянном лифте. И не скажешь, что у них четверо детей!

20 февраля 2020 · Текст: · Фото:

В понедельник 17 февраля Ким Кардашьян прилетела в Париж, чтобы встретиться с Жан-Полем Готье. Вместе с ней столицу Франции посетил и Канье Уэст. Похоже, после инцидента с ограблением рэпер не позволяет жене путешествовать по этому красивому, но, как выяснилось, опасному городу в одиночку. Перед встречей с кутюрье пара зашла перекусить в KFC. 

Под удивленные взгляды посетителей звездные супруги как ни в чем не бывало совершили заказ у терминала. Интересно, что же заказали Ким и Канье, которые не так давно признались, что придерживаются веганской диеты и даже детей приучают исключительно к зеленой пище?

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Ким Кардашьян и Канье Уэст устроили романтическое свидание
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Однако походом в фаст-фуд дело в понедельник не ограничилось. После плотного обеда будущий адвокат и рэпер очень страстно целовались в стеклянном лифте, приковав к себе внимание окружающих. Удивительно, что рэпер, истово следуя христианским ценностям, запрещает Ким одеваться чересчур откровенно, однако при этом позволяет себе так пылко вести себя на людях. 

Как бы то ни было, выглядели Кардашьян и Уэст очень счастливыми и влюбленными.

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