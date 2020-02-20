Хейли Бибер 2 года принимает противозачаточные, потому что боится рожать от Джастина, пока он «нестабилен»

В интервью изданию People Хейли Бибер раскрыла секреты своей семейной жизни. Она поведала о психологическом состоянии мужа и сообщила, когда планирует завести детей. Это, между прочим, вопрос очень сложный, ведь Джастин переживает не самый лучший период своей жизни — как физически, так и психологически.

Джастин и Хейли Бибер

Джастин и Хейли Бибер являются одной из самых обсуждаемых пар западного шоу-бизнеса. И дело не только в пресловутой Селене Гомес, которая нет-нет да и всплывет при разговоре о супругах. И даже не в искренности чувств модели и певца, которая постоянно подвергается сомнению. Что по-настоящему волнует поклонников певца, так это его психологическое и физическое здоровье.

Болезнь, депрессия, тяга к наркотикам, панические атаки — с этим всем пришлось столкнуться не только самому Джастину, но и его жене Хейли. В интервью изданию People модель поведала, что заботится о здоровье супруга: например, отучила его есть фаст-фуд и любые продукты, содержащие глютен.



«Мой муж всегда ел много вредной пищи, но мы обнаружили, что у него очень сильная аллергия на глютен. Ему пришлось полностью отказаться от него. Это изменило настроение, состояние кожи, вообще все!» — говорит Хейли.



1 2 3 ... 10 Джастину Биберу очень повезло с супругой Хейли

Также она призналась, что уже два года принимает противозачаточные таблетки, потому что пока не готова рожать от Бибера. По мнению манекенщицы, им еще «нужно поработать над отношениями», чтобы решиться на ответственный шаг и завести наследника. Хейли заверила, что «в подходящее время» они все-таки станут родителями. А пока «нестабильный» Джастин должен как следует поработать и над своим здоровьем, и над психологическим состоянием. А верная супруга за этим проследит. Будьте уверены.