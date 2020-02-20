Самоубийство Кэролайн Флэк шокировало не только ее родных, близких и поклонников: многие, кто практически ничего не знал о телеведущей, разделили общее горе. Молодая, яркая и талантливая девушка покончила с собой, не справившись с психологическим давлением. «Мой мир рухнул. Все мое будущее было выбито из-под ног в течение 24 часов после ареста», — написала Флэк в посте, который так и не опубликовала (за нее это сделали родные уже после смерти девушки).
Парализованные горем семья и друзья знаменитости все же не сидят без дела. Например, ближайшая подруга телеведущей Молли Гросберг уже приютила бульдога Кэролайн.
Теперь малышка Руби живет в другом доме с новой хозяйкой, которая старается быть такой же любящей и заботливой, как сама Кэролайн. 19 февраля вечером Молли опубликовала видео, на котором собака издавала забавные звуки, лежа на кровати. «Не хочу, чтобы этот храп прекращался. Наличие Руби — единственное, что сейчас заставляет меня улыбаться», — подписала короткий ролик Гросберг.
Пользователи Сети тотчас поддержали подругу покойной телеведущей. «Как здорово, что у Руби появилась вторая мама», «Берегите друг друга», «Любовь и забота — лучшее лекарство от горя», — прокомментировали видео фолловеры Молли. Надеемся, что новый четвероногий друг и правда восстановит душевное равновесие Гросберг.
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