Самоубийство Кэролайн Флэк шокировало не только ее родных, близких и поклонников: многие, кто практически ничего не знал о телеведущей, разделили общее горе. Молодая, яркая и талантливая девушка покончила с собой, не справившись с психологическим давлением. «Мой мир рухнул. Все мое будущее было выбито из-под ног в течение 24 часов после ареста», — написала Флэк в посте, который так и не опубликовала (за нее это сделали родные уже после смерти девушки).



Парализованные горем семья и друзья знаменитости все же не сидят без дела. Например, ближайшая подруга телеведущей Молли Гросберг уже приютила бульдога Кэролайн.