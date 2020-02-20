«Не хочу, чтобы этот храп прекращался»: после смерти Кэролайн Флэк подруга забрала ее любимого бульдога

Молли Гросберг была одной из ближайших подруг Кэролайн Флэк. После смерти знаменитости она забрала к себе ее питомца — бульдога Руби. На днях девушка поделилась, как собака чувствует себя в новом доме, и тронула нас до слез. 

20 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Кэролайн Флэк с Руби

Самоубийство Кэролайн Флэк шокировало не только ее родных, близких и поклонников: многие, кто практически ничего не знал о телеведущей, разделили общее горе. Молодая, яркая и талантливая девушка покончила с собой, не справившись с психологическим давлением. «Мой мир рухнул. Все мое будущее было выбито из-под ног в течение 24 часов после ареста», — написала Флэк в посте, который так и не опубликовала (за нее это сделали родные уже после смерти девушки).

Парализованные горем семья и друзья знаменитости все же не сидят без дела. Например, ближайшая подруга телеведущей Молли Гросберг уже приютила бульдога Кэролайн. 

Теперь малышка Руби живет в другом доме с новой хозяйкой, которая старается быть такой же любящей и заботливой, как сама Кэролайн. 19 февраля вечером Молли опубликовала видео, на котором собака издавала забавные звуки, лежа на кровати. «Не хочу, чтобы этот храп прекращался. Наличие Руби — единственное, что сейчас заставляет меня улыбаться», — подписала короткий ролик Гросберг.

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Сейчас любимая собака Кэролайн Флэк находится в надежных руках
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Пользователи Сети тотчас поддержали подругу покойной телеведущей. «Как здорово, что у Руби появилась вторая мама», «Берегите друг друга», «Любовь и забота — лучшее лекарство от горя», — прокомментировали видео фолловеры Молли. Надеемся, что новый четвероногий друг и правда восстановит душевное равновесие Гросберг.

Комментарии

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под именем
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  • А где красота ? Тем более редка, на 2,5 из 5

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