Настасья-краса: Костенко показала фото, на котором ей 15 лет и она выглядит как юная топ-модель

25-летняя супруга Дмитрия Тарасова поделилась архивным фото, сделанным 10 лет назад. Стоит отметить, что уже в подростковом возрасте Анастасия могла похвастаться редкой красотой.

20 февраля Анастасия Тарасова поздравила с днем рождения своего младшего брата Виктора. «Все, что я хочу — чтобы ты оставался таким же замечательным человеком с большим сердцем, и чтобы никто не смог заставить тебя усомниться в своих силах и в себе самом», — трогательно обратилась к нему модель.

Молодая мама также показала архивное фото, сделанное в 2010 году. 15-летняя Настя держит на руках маленького брата. Красавица, одетая в летний топ и шорты, позирует без макияжа. Хоть сейчас ставь на обложку молодежного журнала!

Две недели назад Дмитрий и Анастасия стали родителями во второй раз. У пары родилась дочь, имя которой до сих пор держится в тайне. Тарасова приходит в себя после родов и пока не особо активно делится подробностями жизни в новом статусе.

1 2 3 ... 10 Анастасия Тарасова поздравила брата с днем рождения

Сейчас справиться с двумя детьми ей помогают родители и свекровь. По словам Анастасии, гормоны практически успокоились, так что она перестала плакать без причины.