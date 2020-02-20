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«Десерты не запиваю»: Татьяна Брухунова заявила, что не пьет чай и кофе, чтобы не портить зубы

Избранница Евгения Петросяна часто делится «вкусными» фотографиями. Выпечка, торты, пирожные — известная сладкоежка не может пройти мимо аппетитных десертов. Подписчики решили узнать больше о предпочтениях Татьяны и получили неожиданные ответы.

Татьяна Брухунова не скрывает, что обожает сладости. Периодически в ее Инстаграме появляются целые серии «криминальных» фотографий, сделанных в пекарнях, кафе и ресторанах. Несмотря на то, что возлюбленная Евгения Вагановича старается придерживаться здорового питания, иногда она все же позволяет себе совершить калорийное «преступление».

20 февраля Татьяна поделилась новым «сладким» снимком. В кадре запечатлен кусок торта «Птичье молоко». С тарелки на него с вожделением поглядывают нарисованные мыши. В подписи Брухунова привела интересный факт об этом лакомстве.

«В далекие времена было принято среди молодых девушек просить своих поклонников дарить удивительные подарки. Чем специфичнее дар, тем больше шансов на сердце юной красавицы. И если девушке парень не нравился, она просила у него птичье молоко, наверняка зная, что это всего лишь легенда, и он его не достанет, а значит, будет повод дать отказ. Бедные юноши гибли в поисках этого волшебного молока, но так его никто и не нашел. Птичье молоко стало синонимом чего-то особенного и редкого. Вот почему торт так называется», — просветила поклонников знаменитость.

В комментариях Татьяне задали вопрос, с чем она предпочитает вкушать десерт — с кофе или чаем. К удивлению многих, Брухунова ответила: «Я не пью чай и кофе. Десерты не запиваю».

Тогда фолловеры поинтересовались, в чем причина такой категоричности и что же тогда она пьет? «Не люблю чай и кофе. Не нравится. Да и смысла портить зубы не вижу. Пью воду и фреши», — сообщила Татьяна.

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20 февраля 2020
Текст Катерина Некрасова
Фото @bruhunova/Instagram
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Татьяна Брухунова

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