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«Я не очень бодрая, но дойти до машины смогу»: Оксана Самойлова и малыш Давид выписались из роддома

Многодетная мама сообщила, что спустя три дня после родов отправляется домой. Оксана не могла скрыть радости от того, что сменит больничную палату на пусть и временное, но семейное гнездышко.

Счастливая Оксана Самойлова поделилась в Инстаграме радостной новостью — 20 февраля ее выписали из роддома. Пора домой! 

Даже спустя три дня после рождения сына знаменитость не может поверить, что стала мамой в четвертый раз, — настолько это необычное ощущение, когда воспитываешь троих дочерей.

«Спасибо всем огромное за поздравления, вы у меня самые добрые и отзывчивые. Любовь и благодарность! Самое приятное, что уже сегодня мы выписываемся. На 3 день после КС. Я, конечно, не супер бодрая, но дойти до машины точно смогу. Буду приходить в себя уже дома, а дома точно лучше», — сообщила Самойлова.

  • Джиган
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    Новость о рождении сына в семье Джигана и Оксаны Самойловой встряхнула Сеть
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Преданные поклонники пожелали Оксане скорее восстановиться и еще раз поздравили с рождением малыша Давида: «Оксана, вся страна ждала вашего мальчика», «Здоровья крепкого малышу и маме!», «Я так рада за вас, будто сама родила».

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20 февраля 2020
Текст Катерина Некрасова
Фото @samoylovaoxana/Instagram
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Оксана Самойлова

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