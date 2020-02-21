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Наталья Фриске подтвердила, что не живет с мужем, но уже выбрала город, где будет рожать

33-летняя Наталья Фриске поделилась с фолловерами, какой город считает идеальным для жизни, и заговорила о бывшем муже и будущих детях.

Наталья Фриске — активная пользовательница Инстаграма. Знаменитость часто общается с поклонниками и делится подробностями своей жизни.

21 февраля Наталья рассказала о городе, в который с удовольствием бы переехала: «Как я люблю Майами! Там все предназначено для жизни. Когда меня спрашивают, где бы я жила, я отвечаю незамедлительно — только Майами! Только там чувствую себя комфортно».

По словам Фриске-младшей, Майами заряжает ее правильной энергетикой: «Там хочется заниматься спортом, хочется правильно питаться. Делать все, чтобы быть здоровым».

Помимо прочего, именно этот город Наталья выбрала для рождения ребенка: «Совершенно точно знаю, в Майами хочу родить своих детей». Напомним, Фриске вышла замуж за Сергея Вшивкова в 2013 году, но детей у пары нет. В комментариях Фриске подтвердила, что больше не живет с супругом.

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21 февраля 2020
Текст Катерина Некрасова
Фото @friske_natalia/Instagram
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Наталья Фриске

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Такие патриоты)) В Майами рожают)) Ну просто город хороший, гражданство ни при чем)

  • Хватит писать про эту тётку, лживую воровку.

  • Какой у нее муж юный, словно она усыновила мальчишечку.

  • На деньги, спёртые у сына Жанны, можно жить в любом городе мира. Но Бог всё видит, за обиженного племянника, всё вернётся сторицей.

  • Офигеть, какая интересная новость! И чем же знаменита эта Наташа? Тем, что она сестра Фриске?

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