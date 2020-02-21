Наталья Фриске подтвердила, что не живет с мужем, но уже выбрала город, где будет рожать

33-летняя Наталья Фриске поделилась с фолловерами, какой город считает идеальным для жизни, и заговорила о бывшем муже и будущих детях.



Наталья Фриске — активная пользовательница Инстаграма. Знаменитость часто общается с поклонниками и делится подробностями своей жизни.

21 февраля Наталья рассказала о городе, в который с удовольствием бы переехала: «Как я люблю Майами! Там все предназначено для жизни. Когда меня спрашивают, где бы я жила, я отвечаю незамедлительно — только Майами! Только там чувствую себя комфортно».

По словам Фриске-младшей, Майами заряжает ее правильной энергетикой: «Там хочется заниматься спортом, хочется правильно питаться. Делать все, чтобы быть здоровым».

Помимо прочего, именно этот город Наталья выбрала для рождения ребенка: «Совершенно точно знаю, в Майами хочу родить своих детей». Напомним, Фриске вышла замуж за Сергея Вшивкова в 2013 году, но детей у пары нет. В комментариях Фриске подтвердила, что больше не живет с супругом.