Пошел по рукам: дочки Джигана и Самойловой по очереди нянчатся с малышом Давидом

Поклонникам семьи Джигана и Оксаны Самойловой было очень интересно узнать, как малыша Давида примут его сестры. Волнения пользователей оказались напрасными — девочки выстроились в очередь, чтобы взять брата на руки.

Когда Оксана Самойлова была беременна, она рассказывала, что старшие дочери не испытывали особого трепета от скорого появления нового члена семьи. Единственная, кого живот мамы вводил в непередаваемый восторг, была Майя.

«Она почему-то больше всех к нему прониклась. Ждет его и каждый день просит рассказать ему и себе смешную или страшную историю. А когда он пинает ее в ручку, она просто визжит от восторга», — делилась Оксана.



Впрочем, от равнодушия Ариелы и Леи не осталось и следа, как только брата привезли из роддома. Самойлова выложила серию видео в Инстаграм, на которых дочери занимают очередь, чтобы скорее понянчить Давида!





Майя выглядела чрезвычайно довольной и даже заявила, что сегодня будет спать вместе с малышом. Пока сестрицы с любопытством разглядывали лицо младенца и нежно целовали его в щеку, Давид в невозмутимым видом... спал!

Повезло же малышу, окруженному с самых первых дней жизни заботой четырех красавиц и любящего папы, который уже предложил Лее «научить защитника лоу-кикам».