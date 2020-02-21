Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Пошел по рукам: дочки Джигана и Самойловой по очереди нянчатся с малышом Давидом

Поклонникам семьи Джигана и Оксаны Самойловой было очень интересно узнать, как малыша Давида примут его сестры. Волнения пользователей оказались напрасными — девочки выстроились в очередь, чтобы взять брата на руки.

Когда Оксана Самойлова была беременна, она рассказывала, что старшие дочери не испытывали особого трепета от скорого появления нового члена семьи. Единственная, кого живот мамы вводил в непередаваемый восторг, была Майя. 

«Она почему-то больше всех к нему прониклась. Ждет его и каждый день просит рассказать ему и себе смешную или страшную историю. А когда он пинает ее в ручку, она просто визжит от восторга», — делилась Оксана.

Впрочем, от равнодушия Ариелы и Леи не осталось и следа, как только брата привезли из роддома. Самойлова выложила серию видео в Инстаграм, на которых дочери занимают очередь, чтобы скорее понянчить Давида!

Майя выглядела чрезвычайно довольной и даже заявила, что сегодня будет спать вместе с малышом. Пока сестрицы с любопытством разглядывали лицо младенца и нежно целовали его в щеку, Давид в невозмутимым видом... спал!

Повезло же малышу, окруженному с самых первых дней жизни заботой четырех красавиц и любящего папы, который уже предложил Лее «научить защитника лоу-кикам».

Перейти к обсуждению 3


21 февраля 2020
Текст Катерина Некрасова
Фото @samoylovaoxana/Instagram
Теги

Джиган, Оксана Самойлова, Ариела Устименко-Вайнштейн

Реклама

3 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Стопудово планировали 20.02.2020 рожать ))) обломал ребенок красивую дату

  • мне они нравятся. хорошая семья

  • ИХ слишком много.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2020-02-18 00:19:00
204
Веру из-за денег нельзя менять, Бог такие вещи не прощает.... Никогда не поверю в любовь молодой барышни к 50 летнему азиатскому мужику.... Вон у меня есть сосед 50 летний одинокий дворник, могу познакомить???? Что то я его с моделями не видела...
«Ты моя Чебурашка»: Оксана Воеводина вспомнила свадьбу с экс-королем, рассказала про аборты его женщин и объяснила, почему продает подвенечное платье за 3 миллиона рублей
113 Комментариев
Гость 2020-02-19 12:25:00
177
Типа всего 40 смсок купила, а остальные тысячи за ее дочь реальные люди присылали? Типа ее победа была честной? Лучше б вообще эту грязную историю не комментировала🤦🏻‍♀️😠
«Я покупала голоса»: Алсу призналась, что помогла дочери Микелле победить на шоу
101 Комментариев
Гость 2020-02-19 09:56:00
135
[quote="Гость" message_id=5061698]из фонда сассексов пока никто никакой помощи не получил. Хотели бы они правда заниматься благотворительностью - остались бы в королевской семье, а им нужен бизнес, но тогда пусть пытаются своим именем, а не титулами, его крутить
Елизавета II запретила Меган Маркл и принцу Гарри регистрировать бренд Sussex Royal
130 Комментариев





© 2005-2020 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.