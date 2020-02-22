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«В ней мертво все»: Любовь Успенская морально раздавлена после интервью Ксении Собчак

Любовь Успенская продолжает делиться с поклонниками подробностями своего конфликта с дочерью. Недавно она даже стала героиней нового шоу Ксении Собчак, о чем успела сильно пожалеть.
Любовь Успенская
Любовь Успенская с дочерью Татьяной

Вот уже несколько недель подряд 65-летняя Любовь Успенская публично выясняет отношения со своей единственной дочерью, 30-летней Татьяной Плаксиной.

За прошедшее время артистка не раз появлялась в различных программах. Приняла звезда участие и в новом шоу Ксении Собчак «Док Ток».

Этот выпуск еще не вышел в эфир и даже не был анонсирован телеканалом, но уже успел наделать шума.

Любовь Успенская
 

Дело в том, что Успенская крайне недовольна получившейся программой. Она надеялась, что получит поддержку от медиадива — но вместо этого испытала «горчайшее разочарование».

«Я шла как мать к матери, как человек, знающий цену словам и горькую вереницу боли и разочарования от последствия их перекручивания», — написала в своем микроблоге Любовь Залмановна.

Певица надеялась, что ее общение с Ксенией Собчак поможет расставить все точки над i в сложившейся ситуации и остановить поток негатива в адрес ее дочери — но вместо этого журналистка лишь усугубила проблемы.

«Как же ловко у Ксении получалось режиссировать сценарий программы, закрывая рты, обрывая фразы и не давая сказать слова не то что мне, но и моим друзьям. Теперь я понимаю, почему именно катафалк был свадебной машиной этой женщины. В ней мертво все — ничто не оживит ее душу», — высказалась Успенская.

  • Ксения Собчак
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    Любовь Успенская шокирована своим участием в новой программе Ксении Собчак
    Смотреть галерею

К слову, Собчак уже успела ответить на такую критику своей деятельности. «Вы пришли ко мне как к журналисту. И я вела себя как журналист. Вы можете сколько угодно говорить про желтуху, но не было ни толпы, ни криков, ни передергивания. Было только интервью с вами и мои вопросы вам. Да, неудобные, да, неприятные, но нигде не переходящие грань такта. Вы просто пришли, чтобы выглядеть определенным образом, и вам не понравилось ,что я вытащила из вас то, что вы не хотели рассказывать. Жаль, что вы так эмоционально реагируете», — написала Ксения в комментариях к посту артистки. 

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22 февраля 2020
Текст Александра Борисова
Фото @pacha_tati, @xenia_sobchak, @uspenskayalubov_official/Instagram, Прямой эфир/Youtube.com
Теги

Любовь Успенская, Ксения Собчак

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9 комментариев Добавить комментарий
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  • Что ж, выйдет программа - заценим. Но лично мне кажется, что Успенской просто вопросы не понравились. Неудобные и выставляющие ее в не очень выгодном свете. Она небось думала, что ее на передаче пиарить и нахваливать будут (ну как в любом интервью), а вон оно че, Михалыч, оказалось 😈😂

  • Они обе красапеты. )))

  • Какие эти бабы всё-таки страшные.., что Собчак, что ЭТИ две...

  • да не смотрят ее шоу, что переживать?

  • Успенская лжива, двулична и лицемерна как все Рыбы.Явно же пришла, что поныть и поплакать, а Собчак ее размазала в ее же вранье и лицемерии.Выпуск обязательно посмотрю, но выводы уже сделаны.Очень жаль ее дочку.

  • Надо Любе просто взять паузу и помолчать. Не надо бегать по передачам, изливать душу и оправдываться. Сергей Зверев пример, только время все расставит по своим местам

  • Ага. А в Успенской все не мертво. Вместо того что бы поместить больную дочь в лечебницу таскает ее изо дня в день по всем каналам. Все денег мало, никак не нажрется.

  • Терпеть не могу Собчак, но обязательно посмотрю передачу. Действительно, раз так эмоционально реагирует, значит ее размазали по полной.

  • Они просто договорились устроить хайп с взаимными обвинениями, чтобы посмотрели Ксюшино жалкое шоу. Им обеим это выгодно. Так это все очевидно и понятно ....

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