«В ней мертво все»: Любовь Успенская морально раздавлена после интервью Ксении Собчак

Любовь Успенская продолжает делиться с поклонниками подробностями своего конфликта с дочерью. Недавно она даже стала героиней нового шоу Ксении Собчак, о чем успела сильно пожалеть.

Любовь Успенская с дочерью Татьяной

Вот уже несколько недель подряд 65-летняя Любовь Успенская публично выясняет отношения со своей единственной дочерью, 30-летней Татьяной Плаксиной.

За прошедшее время артистка не раз появлялась в различных программах. Приняла звезда участие и в новом шоу Ксении Собчак «Док Ток».

Этот выпуск еще не вышел в эфир и даже не был анонсирован телеканалом, но уже успел наделать шума.

Дело в том, что Успенская крайне недовольна получившейся программой. Она надеялась, что получит поддержку от медиадива — но вместо этого испытала «горчайшее разочарование».

«Я шла как мать к матери, как человек, знающий цену словам и горькую вереницу боли и разочарования от последствия их перекручивания», — написала в своем микроблоге Любовь Залмановна.

Певица надеялась, что ее общение с Ксенией Собчак поможет расставить все точки над i в сложившейся ситуации и остановить поток негатива в адрес ее дочери — но вместо этого журналистка лишь усугубила проблемы.



«Как же ловко у Ксении получалось режиссировать сценарий программы, закрывая рты, обрывая фразы и не давая сказать слова не то что мне, но и моим друзьям. Теперь я понимаю, почему именно катафалк был свадебной машиной этой женщины. В ней мертво все — ничто не оживит ее душу», — высказалась Успенская.

1 2 3 ... 10 Любовь Успенская шокирована своим участием в новой программе Ксении Собчак

К слову, Собчак уже успела ответить на такую критику своей деятельности. «Вы пришли ко мне как к журналисту. И я вела себя как журналист. Вы можете сколько угодно говорить про желтуху, но не было ни толпы, ни криков, ни передергивания. Было только интервью с вами и мои вопросы вам. Да, неудобные, да, неприятные, но нигде не переходящие грань такта. Вы просто пришли, чтобы выглядеть определенным образом, и вам не понравилось ,что я вытащила из вас то, что вы не хотели рассказывать. Жаль, что вы так эмоционально реагируете», — написала Ксения в комментариях к посту артистки.