Меган Маркл в ярости готова судиться за товарный знак Sussex Royal, хотя сильно рискует

Хочешь — соответствуй. Пожалуй, именно так можно описать непростую ситуацию, в которую попали принц Гарри и Меган Маркл. Они жаждали финансовой независимости и свободы — разумеется, подальше от всевидящей Елизаветы II. Своего они добились: Ее Величество разрешила любимому внуку и его супруге жить так, как они считают нужным. При этом Сассексам запретили использовать товарный знак Sussex Royal. Желаете финансовой независимости? Что ж, получите!
Огромное количество футболок, кружек, значков, карандашей, открыток, магнитов и фарфоровых тарелок с изображениями Сассексов уже отозваны с производства. Инсайдеры уверены, что «сбежавшие» супруги «потеряют миллионы долларов ежегодного дохода». Согласитесь, дело серьезное! Меган Маркл пока не решилась открыто бунтовать против решения Елизаветы II. Но источники, близкие к ее окружению, уверены — она в ярости.
«Она жаловалась, что использование их имени для бизнеса вообще не должно быть проблемой. Они и не собирались заниматься продажей футболок и карандашей. Меган сказала, что покончила с драмой в своей жизни и теперь в ней нет места для подобных подозрений. Глобальные проекты, которыми Сассексы будут заниматься, говорят сами за себя: Гарри и Меган хотят использовать свой известный товарный знак лишь для того, чтобы служить Короне. Хотя герцогиня Сассекская не сомневается, что их с мужем успех неизбежен — с нынешним брендом или без него», — поведал инсайдер.
«Потеря товарного знака будет стоить им миллионы долларов! Они вложили много денег в брендинг, состоящий из двух слов, веб-сайты, логотипы и т.д. Они в ярости, и сейчас спрашивают адвокатов, имеют ли юридические основания для борьбы», — поделился знакомый королевской четы с порталом Blind Gossip.
Похоже, Сассексы настроены решительно — и, возможно, Елизавете II с помощью адвокатов предстоит выяснять отношения с внуком и его супругой в суде. Британцы уже просят принца Гарри одуматься и не допускать еще большего разлада в семье. К тому же, все это может плохо кончиться для независимой пары.
Сейчас им разрешено использовать лишь первое слово торговой марки — свое имя Sussex, а вот с «королевской» частью пришлось распрощаться. Не исключено, что Букингемский дворец жестко ответит на претензии Меган Маркл и принца Гарри: в таком случае есть вероятность запрета и на единственное оставшееся слово. «Лучше занимайтесь разработкой новой торговой марки», — призывают герцога и герцогиню Сассекских пользователи Сети.