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Меган Маркл в ярости готова судиться за товарный знак Sussex Royal, хотя сильно рискует

На днях Елизавета II приняла важное и ответственное решение: она запретила принцу Гарри и Меган Маркл использовать их товарный знак Sussex Royal. Да-да, больше никаких календарей, футболок и магнитов с «королевской» символикой. Пока Сассексы старательно изображают, что были к этому готовы, инсайдеры заявляют — они «в ярости».

Хочешь — соответствуй. Пожалуй, именно так можно описать непростую ситуацию, в которую попали принц Гарри и Меган Маркл. Они жаждали финансовой независимости и свободы — разумеется, подальше от всевидящей Елизаветы II. Своего они добились: Ее Величество разрешила любимому внуку и его супруге жить так, как они считают нужным. При этом Сассексам запретили использовать товарный знак Sussex Royal. Желаете финансовой независимости? Что ж, получите!

20 февраля принц Гарри и Меган Маркл официально подтвердили, что с весны этого года лишатся любимого и приносящего колоссальный доход бренда Sussex Royal.

Огромное количество футболок, кружек, значков, карандашей, открыток, магнитов и фарфоровых тарелок с изображениями Сассексов уже отозваны с производства. Инсайдеры уверены, что «сбежавшие» супруги «потеряют миллионы долларов ежегодного дохода». Согласитесь, дело серьезное! Меган Маркл пока не решилась открыто бунтовать против решения Елизаветы II. Но источники, близкие к ее окружению, уверены — она в ярости. 

«Она жаловалась, что использование их имени для бизнеса вообще не должно быть проблемой. Они и не собирались заниматься продажей футболок и карандашей. Меган сказала, что покончила с драмой в своей жизни и теперь в ней нет места для подобных подозрений. Глобальные проекты, которыми Сассексы будут заниматься, говорят сами за себя: Гарри и Меган хотят использовать свой известный товарный знак лишь для того, чтобы служить Короне. Хотя герцогиня Сассекская не сомневается, что их с мужем успех неизбежен — с нынешним брендом или без него», — поведал инсайдер. 

Впрочем, другие источники настаивают, что Меган Маркл и принц Гарри уже выясняют у адвокатов, какими способами могут вернуть право на свое имя. 

«Потеря товарного знака будет стоить им миллионы долларов! Они вложили много денег в брендинг, состоящий из двух слов, веб-сайты, логотипы и т.д. Они в ярости, и сейчас спрашивают адвокатов, имеют ли юридические основания для борьбы», — поделился знакомый королевской четы с порталом Blind Gossip. 

  • Меган Маркл
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    Меган Маркл рассчитывала, что сможет сохранить товарный знак Sussex Royal после обретения независимости
    Смотреть галерею

Похоже, Сассексы настроены решительно — и, возможно, Елизавете II с помощью адвокатов предстоит выяснять отношения с внуком и его супругой в суде. Британцы уже просят принца Гарри одуматься и не допускать еще большего разлада в семье. К тому же, все это может плохо кончиться для независимой пары.

Сейчас им разрешено использовать лишь первое слово торговой марки — свое имя Sussex, а вот с «королевской» частью пришлось распрощаться. Не исключено, что Букингемский дворец жестко ответит на претензии Меган Маркл и принца Гарри: в таком случае есть вероятность запрета и на единственное оставшееся слово. «Лучше занимайтесь разработкой новой торговой марки», — призывают герцога и герцогиню Сассекских пользователи Сети. 

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22 февраля 2020
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images
Теги

Принц Гарри, Меган Маркл

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19 комментариев Добавить комментарий
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  • Меган, ты в безопасности, размажь эту старую клюшку, слей компромат. калорева торговка рружием и наркотиками.

  • Неужели кому-то действительно нужны эти кружки с футболками, прям на миллионы долларов? Кто этот среднестатистический покупатель этого хлама?!

  • Да пусть судится, у них с Гариком ещё много чего можно отнять, королева только рада будет

  • Гость

    Неужели кому-то действительно нужны эти кружки с футболками, прям на миллионы долларов? Кто этот среднестатистический покупатель этого хлама?!

    Британские маразматические бабки. Переодически показывают таких по телевизору, там вся квартира этим хламом забита.

  • У Меган либо ничего нет, либо она действительно не дура и понимает, что у неё всего одна жизнь, живи и радуйся, что позволили уйти

  • Бредовая статья. Гражданину Англии не нужно спрашивать разрешения, где ему жить. Ярость выдумана на ходу, для пущего драматизьму и истеричности статьи.

  • Англичане вообще не покупают эти сувениры, тем более по 150 фунтов за чашку. Покупают поклонники и туристы

  • Разлада в семье никакого нет. Наоборот, внук создал семью, по своему желанию, в отличии от брата и отца. Но если хочется разлад увидеть, то пусть умоляют бабулю его не допускать и не разжигать. Сама она знатно получила в свое время претензий от англичан за 300 одинаковых розовых шляпок оплаченных казной, с тех пор стращает невесток, Кейт уже боится купить что либо больше 200 фунтов, перешла на низкопробную заровскую продукцию, глаз дергается от страха не угодить.

  • Все,что они делают,как-то сразу попадает в прессу и сопровождается скандалами. Так не должно быть. Нужно быть более скрытными, а не на виду. Так у них ни один план не реализуется.

  • Ну-ну. В БКС развод за разводом, суды, позоры, а виноват внук, который готов работать и использует свое родное титульное имя. Смешно, конечно:)))

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[quote="Гость" message_id=5061698]из фонда сассексов пока никто никакой помощи не получил. Хотели бы они правда заниматься благотворительностью - остались бы в королевской семье, а им нужен бизнес, но тогда пусть пытаются своим именем, а не титулами, его крутить
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