Меган Маркл в ярости готова судиться за товарный знак Sussex Royal, хотя сильно рискует

На днях Елизавета II приняла важное и ответственное решение: она запретила принцу Гарри и Меган Маркл использовать их товарный знак Sussex Royal. Да-да, больше никаких календарей, футболок и магнитов с «королевской» символикой. Пока Сассексы старательно изображают, что были к этому готовы, инсайдеры заявляют — они «в ярости».

Хочешь — соответствуй. Пожалуй, именно так можно описать непростую ситуацию, в которую попали принц Гарри и Меган Маркл. Они жаждали финансовой независимости и свободы — разумеется, подальше от всевидящей Елизаветы II. Своего они добились: Ее Величество разрешила любимому внуку и его супруге жить так, как они считают нужным. При этом Сассексам запретили использовать товарный знак Sussex Royal. Желаете финансовой независимости? Что ж, получите!

20 февраля принц Гарри и Меган Маркл официально подтвердили, что с весны этого года лишатся любимого и приносящего колоссальный доход бренда Sussex Royal.

Огромное количество футболок, кружек, значков, карандашей, открыток, магнитов и фарфоровых тарелок с изображениями Сассексов уже отозваны с производства. Инсайдеры уверены, что «сбежавшие» супруги «потеряют миллионы долларов ежегодного дохода». Согласитесь, дело серьезное! Меган Маркл пока не решилась открыто бунтовать против решения Елизаветы II. Но источники, близкие к ее окружению, уверены — она в ярости.

«Она жаловалась, что использование их имени для бизнеса вообще не должно быть проблемой. Они и не собирались заниматься продажей футболок и карандашей. Меган сказала, что покончила с драмой в своей жизни и теперь в ней нет места для подобных подозрений. Глобальные проекты, которыми Сассексы будут заниматься, говорят сами за себя: Гарри и Меган хотят использовать свой известный товарный знак лишь для того, чтобы служить Короне. Хотя герцогиня Сассекская не сомневается, что их с мужем успех неизбежен — с нынешним брендом или без него», — поведал инсайдер.



Впрочем, другие источники настаивают, что Меган Маркл и принц Гарри уже выясняют у адвокатов, какими способами могут вернуть право на свое имя.

«Потеря товарного знака будет стоить им миллионы долларов! Они вложили много денег в брендинг, состоящий из двух слов, веб-сайты, логотипы и т.д. Они в ярости, и сейчас спрашивают адвокатов, имеют ли юридические основания для борьбы», — поделился знакомый королевской четы с порталом Blind Gossip.

1 2 3 ... 10 Меган Маркл рассчитывала, что сможет сохранить товарный знак Sussex Royal после обретения независимости

Похоже, Сассексы настроены решительно — и, возможно, Елизавете II с помощью адвокатов предстоит выяснять отношения с внуком и его супругой в суде. Британцы уже просят принца Гарри одуматься и не допускать еще большего разлада в семье. К тому же, все это может плохо кончиться для независимой пары.



Сейчас им разрешено использовать лишь первое слово торговой марки — свое имя Sussex, а вот с «королевской» частью пришлось распрощаться. Не исключено, что Букингемский дворец жестко ответит на претензии Меган Маркл и принца Гарри: в таком случае есть вероятность запрета и на единственное оставшееся слово. «Лучше занимайтесь разработкой новой торговой марки», — призывают герцога и герцогиню Сассекских пользователи Сети.