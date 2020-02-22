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Джорджо Армани обвинил дизайнеров в создании откровенных нарядов, подстрекающих к насилию

Нередко слова мэтров моды становятся причиной для изменения существующих тенденций и находят поддержку среди поклонников индустрии. Так, сейчас весь мир обсуждает высказывание Джорджо Армани насчет откровенности некоторых нарядов. 
Джорджо Армани
Джорджо Армани на недавнем показе в Милане

18 февраля в Милане стартовала очередная Неделя моды. За прошедшие дни состоялось уже несколько показов новых коллекций 85-летнего Джорджо Армани. 

Напомним, кутюрье работает над производством сразу нескольких брендов, входящих в состав группы Armani. 

Папарацци тщательно следят не только за самими модными дефиле, но и за их закулисьем. Так, согласно сообщениям авторитетного модного портала Women's Wear Daily, во время подготовки одного из показов господин Армани нелестно высказался о современной моде. 

Джорджо Армани

Если верить представителям издания, мэтр моды разочарован в том, насколько откровенные вещи создают многие дизайнеры. 

Он даже сравнил сегодняшнюю моду с... одной из форм сексуального насилия!

«Об этом много говорят, и мне кажется, что женщин сегодня регулярно ''насилуют'' дизайнеры. Я имею в виду определенную рекламу, где дамы показаны провокационным образом или наполовину голые. Многие чувствуют давление из-за потребности выглядеть именно так. Для меня это изнасилование. Это неуместно», — передает портал слова Джорджо Армани. 

Некоторые пользователи Сети раскритиковали кутюрье за подобное отношение к современным модным тенденциям и посчитали, что, используя такие провокационные заявления, он пытается привлечь внимание к своей персоне. В разговоре с журналистами Армани признал, что действительно употребил слишком яркие выражения — но только для того, чтобы придать большую огласку существующей проблеме. «Извините за мой взрыв и сильные слова, но я чувствовал, что должен был сказать именно это. Я хочу улучшить жизнь женщины, которая живет сегодня», — резюмировал мужчина. 

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22 февраля 2020
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images

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