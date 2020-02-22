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«Я учусь защищаться»: Пелагея объяснила, зачем пошла на бокс после развода

В конце прошлого года Пелагея объявила о расставании с хоккеистом Иваном Телегиным. 21 февраля звезда откровенно высказалась о своем разводе и рассказала, как живет после него. 
Иван Телегин, Певица Пелагея
Иван Телегин и Пелагея

В конце декабря, после многочисленных слухов об изменах, Пелагея публично подтвердила, что больше не живет со своим мужем Иваном Телегиным. Певица не стала вдаваться в подробности разрыва и попросила общественность не мешать им с супругом спокойно расторгнуть брак. 

С тех пор Пелагея и Иван почти ничего не говорили о своем разводе, а при встречах выглядели так, будто между ними и не происходило ничего негативного. 

21 февраля артистка стала гостьей программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. В начале разговора Иван Ургант предложил сразу же обсудить ее развод. Телеведущий признался, что очень хочет поддержать знаменитость, и посоветовал ей не обращать внимание на некрасивые слухи о ее личной жизни, то и дело появляющиеся в Сети. 

Иван Ургант, Певица Пелагея
 

Пелагея публично поблагодарила всех своих поклонников за поддержку, которую они оказали ей в прошедшие недели. Также певица заявила, что очень хотела бы не говорить о разводе и «спрятаться от всего мира», пока не прекратятся обсуждения, — но сделать это не в ее силах.

«Любая сложная история — это отличный момент для трансформации. И потом я же мать, а мать должна быть с утра весела, бодра», — объяснила свою позицию знаменитость. 

Также артистка похвасталась, что изменения в личной жизни вдохновили ее на занятия спортом. «Я всегда была эдаким котом Леопольдом: ''Ребята, давайте жить дружно'' и все такое. А в какой-то момент поняла, что я девушка взрослая: опять же, мать, и за правду, за правое дело, за свое имя, репутацию, семью я готова даже пойти на бокс. Я учусь защищаться. Не пилатесом единым», — пошутила молодая женщина. 

Напомним, хейтеры с самого начала критиковали брак Пелагеи и Ивана Телегина и считали певицу разлучницей. После объявления о разводе артистка обвинила СМИ в травле и посчитала, что в Сети специально так активно муссируют ее расставание с хоккеистом. 

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22 февраля 2020
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, Михаил Метцель/ТАСС, @itelegin07, @pelageya_insta/Instagram
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Певица Пелагея, Иван Телегин, Иван Ургант

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