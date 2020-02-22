Прошлым летом 32-летний Дмитрий Тарасов получил серьезную травму ноги, а сразу после ушел из клуба «Локомотив», под эгидой которого играл целых 9 лет.

Многие не верили, что после этого мужчина сможет остаться в большом спорте.

Впрочем, сам Дмитрий не сомневался, что еще вернется в футбол. Долгие месяцы он посещал восстановительную терапию и постоянно тренировался, чтобы не потерять форму.