«Не сдаюсь»: Дмитрий Тарасов прокомментировал перелом спустя 3 дня после начала работы

Дмитрию Тарасову снова не повезло. Почти сразу после заключения нового спортивного контракта он повредил ногу и теперь не может выходить на футбольное поле.

22 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Дмитрий Тарасов, Анастасия Тарасова (Костенко)
Дмитрий и Анастасия Тарасовы

Прошлым летом 32-летний Дмитрий Тарасов получил серьезную травму ноги, а сразу после ушел из клуба «Локомотив», под эгидой которого играл целых 9 лет.

Многие не верили, что после этого мужчина сможет остаться в большом спорте.

Впрочем, сам Дмитрий не сомневался, что еще вернется в футбол. Долгие месяцы он посещал восстановительную терапию и постоянно тренировался, чтобы не потерять форму.

Дмитрий Тарасов

Не так давно Тарасовым заинтересовался казанский клуб «Рубин». Несмотря на скорые роды жены, футболист ездил на все сборы клуба, а на днях наконец получил заветное предложение от руководства.

Казалось бы, именно сейчас Дмитрий может показать всем хейтерам, на что он способен! 

Но, увы, вмешался случай: в минувшую пятницу спортивные СМИ сообщили, что во время очередной игры мужчина сломал ногу.

22 февраля Тарасов подтвердил эту информацию. «Я принял ситуацию и осознал, что именно произошло. Это могло случиться с каждым, да и вернуть время назад нельзя», — написал в своем микроблоге спортсмен, поблагодарив поклонников за поддержку в такой сложный период.

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Дмитрий Тарасов снова получил серьезную травму
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Кроме того, Дмитрий заявил, что новая травма не сломала его веру в себя. «Я не сдаюсь, как вы поняли. Это и есть жизнь, это и есть спорт. Поэтому не каждый попадает в спортивную деятельность и не каждого отбирает туда жизнь. Меня это еще больше мотивирует — я оправдаю ожидания важных мне людей. Уже готов к быстрому восстановлению!» — закончил рассуждения мужчина.

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Комментарии

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  • Или не взяли, а тут вроде как не зависящяя от него причина.
  • пока залечит ногу, уже срок контракта истечет. вот это я понимаю, черная полоса

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