Прошлым летом 32-летний Дмитрий Тарасов получил серьезную травму ноги, а сразу после ушел из клуба «Локомотив», под эгидой которого играл целых 9 лет.
Многие не верили, что после этого мужчина сможет остаться в большом спорте.
Впрочем, сам Дмитрий не сомневался, что еще вернется в футбол. Долгие месяцы он посещал восстановительную терапию и постоянно тренировался, чтобы не потерять форму.
Не так давно Тарасовым заинтересовался казанский клуб «Рубин». Несмотря на скорые роды жены, футболист ездил на все сборы клуба, а на днях наконец получил заветное предложение от руководства.
Казалось бы, именно сейчас Дмитрий может показать всем хейтерам, на что он способен!
Но, увы, вмешался случай: в минувшую пятницу спортивные СМИ сообщили, что во время очередной игры мужчина сломал ногу.
22 февраля Тарасов подтвердил эту информацию. «Я принял ситуацию и осознал, что именно произошло. Это могло случиться с каждым, да и вернуть время назад нельзя», — написал в своем микроблоге спортсмен, поблагодарив поклонников за поддержку в такой сложный период.
Кроме того, Дмитрий заявил, что новая травма не сломала его веру в себя. «Я не сдаюсь, как вы поняли. Это и есть жизнь, это и есть спорт. Поэтому не каждый попадает в спортивную деятельность и не каждого отбирает туда жизнь. Меня это еще больше мотивирует — я оправдаю ожидания важных мне людей. Уже готов к быстрому восстановлению!» — закончил рассуждения мужчина.
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