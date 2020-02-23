56-летний Квентин Тарантино впервые стал отцом

Поздним вечером 22 февраля журналистам стало известно о долгожданном пополнении в семье известного режиссера. 

23 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Квентин Тарантино
Квентин Тарантино

На протяжении всей своей карьеры Квентин Тарантино повторял, что ни за что не женится и не заведет семью. Впрочем, со временем он изменил позицию и предположил, что годам к шестидесяти все же постарается выделить время на личную жизнь в своем плотном рабочем графике. 

В 2017-м режиссер объявил о помолвке с израильской певицей Даниэлой Пик, которая младше его на 20 лет. 

Поговаривают, пара встретилась еще в конце 2000-х, и именно тогда между ними зародилась страсть. 

Квентин Тарантино
Квентин Тарантино и Даниэла Пик

В ноябре 2018-го Квентин и Даниэла сыграли свадьбу в Лос-Анджелесе. В августе 2019-го в СМИ просочилась информация, что молодая супруга оскароносного режиссера уже ждет ребенка

Недавно израильские СМИ сообщили, что Даниэла родила мужу сына в одной из частных клиник Тель-Авива. 

Пока звездная пара не комментирует новости о пополнении и не отвечает на комментарии журналистов. Напомним, не так давно Тарантино признался, что в скором времени планирует завершить свою карьеру и полностью сфокусироваться на семье

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Квентин Тарантино и Даниэла Пик стали родителями
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Woman.ru поздравляет новоиспеченных родителей и желает здоровья маме и новорожденному малышу!

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