На протяжении всей своей карьеры Квентин Тарантино повторял, что ни за что не женится и не заведет семью. Впрочем, со временем он изменил позицию и предположил, что годам к шестидесяти все же постарается выделить время на личную жизнь в своем плотном рабочем графике.

В 2017-м режиссер объявил о помолвке с израильской певицей Даниэлой Пик, которая младше его на 20 лет.

Поговаривают, пара встретилась еще в конце 2000-х, и именно тогда между ними зародилась страсть.