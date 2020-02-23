На протяжении всей своей карьеры Квентин Тарантино повторял, что ни за что не женится и не заведет семью. Впрочем, со временем он изменил позицию и предположил, что годам к шестидесяти все же постарается выделить время на личную жизнь в своем плотном рабочем графике.
В 2017-м режиссер объявил о помолвке с израильской певицей Даниэлой Пик, которая младше его на 20 лет.
Поговаривают, пара встретилась еще в конце 2000-х, и именно тогда между ними зародилась страсть.
В ноябре 2018-го Квентин и Даниэла сыграли свадьбу в Лос-Анджелесе. В августе 2019-го в СМИ просочилась информация, что молодая супруга оскароносного режиссера уже ждет ребенка.
Недавно израильские СМИ сообщили, что Даниэла родила мужу сына в одной из частных клиник Тель-Авива.
Пока звездная пара не комментирует новости о пополнении и не отвечает на комментарии журналистов. Напомним, не так давно Тарантино признался, что в скором времени планирует завершить свою карьеру и полностью сфокусироваться на семье.
Woman.ru поздравляет новоиспеченных родителей и желает здоровья маме и новорожденному малышу!
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