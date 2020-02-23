Неузнаваемая Алена Шишкова вышла на подиум в рамках показа Недели моды в Милане

Алена Шишкова довольно редко выходит на подиум. Но недавно она приняла участие в дефиле известного дизайнера в рамках миланской Недели моды.

23 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Алена Шишкова
Алена Шишкова

В 2012-м Алена Шишкова прославилась участием в конкурсе «Мисс Россия», а затем стала одной из первых инстадив нашей страны.

27-летняя модель очень часто принимает участие в красочных фотосессиях.

А вот на подиуме звезду можно увидеть крайне редко — по крайней мере, в последние несколько лет. 

На днях девушка прилетела в Милан, где сейчас проходит Неделя моды. Поклонники сразу догадались — Алена будет участвовать в шоу.

И не ошиблись! 22 февраля Шишкова появилась на показе новой коллекции Philipp Plein.

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Алена Шишкова стала звездой Недели моды в Милане
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Немецкий дизайнер выбрал для россиянки образ в стиле рок. Черепа и шипы на одежде и аксессуарах, высоченные золотые ботфорты — кажется, мы впервые видим Алену в подобном. Как вам?

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Комментарии

3
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  • Не, ребята, меня после гальяновского прохода Леона Дама никакие дефиле больше не впечатляют))
  • А где она на видео? Вот эта девушка, еле идущая на полусогнутых?
  • Алёна - красавица, но сапоги и короткая стрижка всё портят)))

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