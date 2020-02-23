В 2012-м Алена Шишкова прославилась участием в конкурсе «Мисс Россия», а затем стала одной из первых инстадив нашей страны.
27-летняя модель очень часто принимает участие в красочных фотосессиях.
А вот на подиуме звезду можно увидеть крайне редко — по крайней мере, в последние несколько лет.
На днях девушка прилетела в Милан, где сейчас проходит Неделя моды. Поклонники сразу догадались — Алена будет участвовать в шоу.
И не ошиблись! 22 февраля Шишкова появилась на показе новой коллекции Philipp Plein.
Немецкий дизайнер выбрал для россиянки образ в стиле рок. Черепа и шипы на одежде и аксессуарах, высоченные золотые ботфорты — кажется, мы впервые видим Алену в подобном. Как вам?
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