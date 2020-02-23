В 2012-м Алена Шишкова прославилась участием в конкурсе «Мисс Россия», а затем стала одной из первых инстадив нашей страны.

27-летняя модель очень часто принимает участие в красочных фотосессиях.

А вот на подиуме звезду можно увидеть крайне редко — по крайней мере, в последние несколько лет.