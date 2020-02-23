Ревва поздравила мужчин с 23 февраля в прозрачном боди, Волочкова — в мини, а Арзамасова — топлес

Знаменитости всегда поздравляют с Днем защитника Отечества всех своих фолловеров-мужчин и публикуют праздничные посты в соцсетях. Читайте в этом материале, что и как пожелали селебы сильному полу в этом году. 

23 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова

23 февраля в России и ряде других постсоветских стран отмечается День защитника Отечества. В этот день принято поздравлять всех мужчин — и тех, кто уже отдал долг родине, и тех, кто не служил в войсках.

По традиции, знаменитости поздравляют не только своих близких, но и весь сильный пол в целом. 

В соцсетях уже появилось множество обращений актрис, моделей, певиц и других звездных женщин. Анастасия Волочкова, например, специально для этого надела военную пилотку. 

«Дорогие мужчины, поздравляю вас с Днем защитника Отечества. Мира вам и добра. Будьте мужественны, любите и будьте любимы. Для женщин защита в вашей добропорядочности, благородстве, умении любить и красоте в поступках», — написала балерина в своем микроблоге. 

Лиза Арзамасова
Лиза Арзамасова

«Общество к мужчинам предъявляет такие высокие требования, но, по крупному счету, вы становитесь супергероями, когда любите и любимы. Любви вам огромной! И обязательно всем нам — Мира! Сердце сжимается от мысли, как многим приходится в буквальном смысле этот мир отстаивать ценой своего здоровья и жизни», — рассуждает Лиза Арзамасова. 

В отличие от звездных коллег, Анжелика Ревва решила не писать длинных поздравлений. Супруга юмориста просто опубликовала свой эффектный черно-белый снимок, оставив под ним краткую подпись: «С праздником, мальчики!» Кстати, обычно женщина не выставляет на всеобщее обозрение откровенные кадры — но на этом фото позирует без нижнего белья. 

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Знаменитые женщины поздравили россиян с 23 февраля
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Также мужчин поздравили Оксана Федорова, Ирина Безрукова, Татьяна Навка и другие представительницы отечественного шоу-бизнеса — мы собрали их теплые слова в нашей галерее. 

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