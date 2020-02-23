23 февраля в России и ряде других постсоветских стран отмечается День защитника Отечества. В этот день принято поздравлять всех мужчин — и тех, кто уже отдал долг родине, и тех, кто не служил в войсках.
По традиции, знаменитости поздравляют не только своих близких, но и весь сильный пол в целом.
В соцсетях уже появилось множество обращений актрис, моделей, певиц и других звездных женщин. Анастасия Волочкова, например, специально для этого надела военную пилотку.
«Дорогие мужчины, поздравляю вас с Днем защитника Отечества. Мира вам и добра. Будьте мужественны, любите и будьте любимы. Для женщин защита в вашей добропорядочности, благородстве, умении любить и красоте в поступках», — написала балерина в своем микроблоге.
«Общество к мужчинам предъявляет такие высокие требования, но, по крупному счету, вы становитесь супергероями, когда любите и любимы. Любви вам огромной! И обязательно всем нам — Мира! Сердце сжимается от мысли, как многим приходится в буквальном смысле этот мир отстаивать ценой своего здоровья и жизни», — рассуждает Лиза Арзамасова.
В отличие от звездных коллег, Анжелика Ревва решила не писать длинных поздравлений. Супруга юмориста просто опубликовала свой эффектный черно-белый снимок, оставив под ним краткую подпись: «С праздником, мальчики!» Кстати, обычно женщина не выставляет на всеобщее обозрение откровенные кадры — но на этом фото позирует без нижнего белья.
Также мужчин поздравили Оксана Федорова, Ирина Безрукова, Татьяна Навка и другие представительницы отечественного шоу-бизнеса — мы собрали их теплые слова в нашей галерее.
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