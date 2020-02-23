23 февраля в России и ряде других постсоветских стран отмечается День защитника Отечества. В этот день принято поздравлять всех мужчин — и тех, кто уже отдал долг родине, и тех, кто не служил в войсках.

По традиции, знаменитости поздравляют не только своих близких, но и весь сильный пол в целом.

В соцсетях уже появилось множество обращений актрис, моделей, певиц и других звездных женщин. Анастасия Волочкова, например, специально для этого надела военную пилотку.



«Дорогие мужчины, поздравляю вас с Днем защитника Отечества. Мира вам и добра. Будьте мужественны, любите и будьте любимы. Для женщин защита в вашей добропорядочности, благородстве, умении любить и красоте в поступках», — написала балерина в своем микроблоге.