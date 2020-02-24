Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Королевские эксперты уверены, что Гарри и Меган «потеряли надежду» перспективно устроить жизнь после отлучения от королевской семьи

Кажется, принц Гарри и Меган Маркл не были готовы к тому, что после сложения монарших полномочий их будут ждать какие-то реальные лишения. Пара переживает не лучшие времена и не может спокойно реагировать на оправданные действия со стороны королевы. 
Принц Гарри, Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл

В январе принц Гарри и Меган Маркл официально сложили свои полномочия и отстранились от британского королевского двора. За прошедшее время их жизнь сильно изменилась: пара переехала в Канаду, лишилась части обязанностей и дохода и ждет решений по своей дальнейшей судьбе от Елизаветы II. 

Недавно королева запретила внуку и невестке издавать какую бы то ни было продукцию под брендом Sussex Royal.

Товарный знак приносил Сассексам многомиллионный доход. Поговаривают, подобный ход королевы сильно разозлил Меган: она даже планирует уговорить мужа обратиться в суд, чтобы попробовать вернуть право на марку. 

Меган Маркл
 

Впрочем, официально Гарри и Меган заявили, что и не планировали использовать этот бренд после своей отставки. Сначала представитель пары выступил с коротким сообщением на этот счет. 

Чуть позже на сайте Сассексов появилось развернутое обращение, которое сильно удивило поклонников.

В своем открытом письме герцог и герцогиня заявили, что у королевы нет юридических прав лишать их возможности упоминать свои титулы и использовать слово «королевский». К тому же Гарри и Меган не без досады намекнули, что в отличие от других членов семьи к ним предъявляются слишком высокие требования, а СМИ неправильно трактуют их слова и поступки. 

Королевские эксперты уверены: Сассексы сожалеют о своем нынешнем положении дел и не знают, как продемонстрировать, что на самом деле все идет по задуманному плану.

«Отлучение от семьи требует неизбежных жертв. Королева во всем идет им навстречу, поэтому нужно позитивнее относиться к любым изменениям», — высказался в беседе с изданием Daily Mail один из представителей королевского двора. Однако другой неназванный источник охарактеризовал попытки Гарри и Меган задеть Елизавету II «из-за ощущения потерянных перспектив». Увы, узнать реальное положение дел никому не представляется возможным. 

Перейти к обсуждению 15


24 февраля 2020
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images
Теги

Принц Гарри, Меган Маркл

Реклама

15 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Хах. Ну не может королева с юридической точки зрения запретить им использовать их титулы, но она может эти титулы от них забрать. И вообще, Маркл хочет и на ёлки залезть, и зад не ободрать? Пришло время делать выбор.

  • Вот весь смысл в последней фразе статьи. Никто не знает об их чувствах и что они там себе думают. Какие-то мифические инсайдеры и прочий бред.

  • Большая глупость со стороны Меган такое писать. Королева м,ожет запретить не может, но отобрать-то всегда может. В общем Меган хитрила, хитрила и саму себя обхитрила

  • "Узнать реальное положение дел никому не представляется возможным", но обсуждать можно часами, да.

  • Что они думают и чувствуют - не знают, но догадаться не сложно после таких слов:"у королевы нет юридических прав лишать их возможности упоминать свои титулы и использовать слово «королевский»." Сами написали, сами выставили на своем сайте

  • Ну и зачем так прямо писать, что королева не имеет права им ничего запрещать, это же открытый выпад в её сторону. Ладно Меган, но Гарри, родной внук, которому дали все самое лучшее, выглядит в этой ситуации некрасиво. Королевская семья, аристократы, а разборки как за хрущевку.

  • Гость

    Хах. Ну не может королева с юридической точки зрения запретить им использовать их титулы, но она может эти титулы от них забрать. И вообще, Маркл хочет и на ёлки залезть, и зад не ободрать? Пришло время делать выбор.

    Ну так пусть сначала отберёт, а потом запрещает. А пока выходит, что Маркл права.

  • Там все решает Меган. Уровень воспитания и самоуважения, умения себя держать у нее как у жительницы коммуналок. И к сожалению не Гарри поднял ее до своего уровня, а она опустила его на свой. Видео из канадского посольства наглядно все демонстрировало. Гарри встал, приветствуя входящих женщин (кстати, хозяек в данном случае), а Меган его так настойчиво за пиджак вниз потянула, мол, нечего перед какими-то вскакивать, не по Сеньке шапка. И Гарри сел. Вот и все воспитание

  • Ну он же до 30 с лишним принцем воспитывался, во дворце жил, лучшие школы. Как могла одна женщина всего за пару лет его так «перевоспитать»?

  • вроде на их сайте написано, что они отказываются от использования приставки "королевский". Логично, так как если заартачаться королева легко может лишить их герцогского титула. Вот тогда смешно будет, сакссексы не сассексы. Не могут МеМе с Гарриком бороться с королевой, этот бой им не выиграть, она имеет право лишить их любого титула. Сама дала, сама забрала. Гарри еще граф и барон, ему кучу всяких титулов накидали в подарок на свадьбу. Ну так могут часть отнять ,учитывая что он по сути уже и не живет в Англии, пользы королевству никакой не приносит, занят только личным обогащением. Смысл такому человеку носить кучу титулов страны, которая ему не нужна ? Все его псевдобаронства-герцогаства в пэрстве Соединённого королевства.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2020-02-18 00:19:00
204
Веру из-за денег нельзя менять, Бог такие вещи не прощает.... Никогда не поверю в любовь молодой барышни к 50 летнему азиатскому мужику.... Вон у меня есть сосед 50 летний одинокий дворник, могу познакомить???? Что то я его с моделями не видела...
«Ты моя Чебурашка»: Оксана Воеводина вспомнила свадьбу с экс-королем, рассказала про аборты его женщин и объяснила, почему продает подвенечное платье за 3 миллиона рублей
113 Комментариев
Гость 2020-02-19 12:25:00
177
Типа всего 40 смсок купила, а остальные тысячи за ее дочь реальные люди присылали? Типа ее победа была честной? Лучше б вообще эту грязную историю не комментировала🤦🏻‍♀️😠
«Я покупала голоса»: Алсу призналась, что помогла дочери Микелле победить на шоу
101 Комментариев
Гость 2020-02-19 09:56:00
135
[quote="Гость" message_id=5061698]из фонда сассексов пока никто никакой помощи не получил. Хотели бы они правда заниматься благотворительностью - остались бы в королевской семье, а им нужен бизнес, но тогда пусть пытаются своим именем, а не титулами, его крутить
Елизавета II запретила Меган Маркл и принцу Гарри регистрировать бренд Sussex Royal
130 Комментариев





© 2005-2020 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.