Королевские эксперты уверены, что Гарри и Меган «потеряли надежду» перспективно устроить жизнь после отлучения от королевской семьи

Кажется, принц Гарри и Меган Маркл не были готовы к тому, что после сложения монарших полномочий их будут ждать какие-то реальные лишения. Пара переживает не лучшие времена и не может спокойно реагировать на оправданные действия со стороны королевы.

Принц Гарри и Меган Маркл

В январе принц Гарри и Меган Маркл официально сложили свои полномочия и отстранились от британского королевского двора. За прошедшее время их жизнь сильно изменилась: пара переехала в Канаду, лишилась части обязанностей и дохода и ждет решений по своей дальнейшей судьбе от Елизаветы II.

Недавно королева запретила внуку и невестке издавать какую бы то ни было продукцию под брендом Sussex Royal.

Товарный знак приносил Сассексам многомиллионный доход. Поговаривают, подобный ход королевы сильно разозлил Меган: она даже планирует уговорить мужа обратиться в суд, чтобы попробовать вернуть право на марку.

Впрочем, официально Гарри и Меган заявили, что и не планировали использовать этот бренд после своей отставки. Сначала представитель пары выступил с коротким сообщением на этот счет.

Чуть позже на сайте Сассексов появилось развернутое обращение, которое сильно удивило поклонников.

В своем открытом письме герцог и герцогиня заявили, что у королевы нет юридических прав лишать их возможности упоминать свои титулы и использовать слово «королевский». К тому же Гарри и Меган не без досады намекнули, что в отличие от других членов семьи к ним предъявляются слишком высокие требования, а СМИ неправильно трактуют их слова и поступки.

1 2 3 ... 10 Принц Гарри и Меган Маркл переживают тяжелые времена

Королевские эксперты уверены: Сассексы сожалеют о своем нынешнем положении дел и не знают, как продемонстрировать, что на самом деле все идет по задуманному плану.



«Отлучение от семьи требует неизбежных жертв. Королева во всем идет им навстречу, поэтому нужно позитивнее относиться к любым изменениям», — высказался в беседе с изданием Daily Mail один из представителей королевского двора. Однако другой неназванный источник охарактеризовал попытки Гарри и Меган задеть Елизавету II «из-за ощущения потерянных перспектив». Увы, узнать реальное положение дел никому не представляется возможным.

