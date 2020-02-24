Агата Муцениеце написала честный пост про развод с мужем

24 февраля Павел Прилучный и Агата Муцениеце официально объявили о разводе. В отличие от супруга, актриса не смогла сдержать эмоций и откровенно описала свои чувства в соцсетях. 

24 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Павел Прилучный, Агата Муцениеце
Павел Прилучный и Агата Муцениеце

24 февраля Павел Прилучный и Агата Муцениеце неожиданно объявили, что решили развестись. Актеры прожили в браке больше восьми лет и воспитывают сына и дочь. 

Сначала поклонники приняли их заявление за очередную шутку — знаменитости не раз пытались привлечь к себе внимание, говоря о проблемах в отношениях. 

Однако супруги убедили всех, что на этот раз не пытаются «хайпануть» на острой теме, а действительно расторгают свой брак. 

Павел Прилучный опубликовал в своем микроблоге просьбу не тревожить их с Агатой и дать им спокойно разобраться с разводом. Муцениеце же не смогла сдержать чувств и решила поведать, как сложно ей дается принятие нового этапа. 

«Как не испортить имидж? Внутри меня очень громко кричал голос, а я, дура, давно его не слушала. Так вот! Я плевала на то, как надо! Медийность для меня никогда не была ''рамками'' или ''правилами''. Я не хотела казаться какой-то другой. Этот пост — не по плану нормальных пар. И не так, как надо, чтобы выглядеть выгодно в такой ситуации», — написала актриса в Инстаграме. 

Агата призналась, что до сих пор любит Павла. Она очень сожалеет, что так и не смогла сохранить брак. «Мы написали красивую историю любви! Но это — полный провал, фиаско и крах надежд. Вся мудрость под сомнением — есть ли любовь? Да! Но это — путь! Я рада признать, что облажалась во всем. Я — совсем не образец. Но что может быть круче?» — завершила размышления молодая женщина. 

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Агата Муцениеце откровенно высказалась о разводе с Павлом Прилучным
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Также Муцениеце отметила, что они расстаются с Прилучным по обоюдному желанию и без конфликтов и собираются сохранить теплые отношения. 

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