Павел Прилучный опубликовал в своем микроблоге просьбу не тревожить их с Агатой и дать им спокойно разобраться с разводом. Муцениеце же не смогла сдержать чувств и решила поведать, как сложно ей дается принятие нового этапа.

«Как не испортить имидж? Внутри меня очень громко кричал голос, а я, дура, давно его не слушала. Так вот! Я плевала на то, как надо! Медийность для меня никогда не была ''рамками'' или ''правилами''. Я не хотела казаться какой-то другой. Этот пост — не по плану нормальных пар. И не так, как надо, чтобы выглядеть выгодно в такой ситуации», — написала актриса в Инстаграме.

Агата призналась, что до сих пор любит Павла. Она очень сожалеет, что так и не смогла сохранить брак. «Мы написали красивую историю любви! Но это — полный провал, фиаско и крах надежд. Вся мудрость под сомнением — есть ли любовь? Да! Но это — путь! Я рада признать, что облажалась во всем. Я — совсем не образец. Но что может быть круче?» — завершила размышления молодая женщина.