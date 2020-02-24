Это официально: Харви Вайнштейна признали виновным в сексуальном насилии

Долгое время судебные органы решали судьбу крупнейшего голливудского продюсера Харви Вайнштейна, который десятилетиями домогался актрис и работниц своей компании. Вечером 24 февраля стало известно, какое будущее ждет мужчину. 

24 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Харви Вайнштейн
Харви Вайнштейн

В октябре 2017-го в Голливуде разгорелся скандал, который навсегда изменил киноиндустрию. Тогда одно из авторитетных изданий опубликовало расследование о 65-летнем Харви Вайнштейне. 

Как оказалось, один из самых уважаемых кинопродюсеров мира, глава Miramax и The Weinstein Company на протяжении 30 лет сексуально домогался актрис и работниц своих компаний. 

Со временем широкой общественности стало известно, что в кулуарах давно известно о наклонностях мистера Вайнштейна, — однако жертвы и свидетели вершившихся преступлений упорно молчали, боясь, что мужчина просто-напросто сломает им карьеру. 

Гвинет Пэлтроу, Харви Вайнштейн
Гвинет Пэлтроу и Харви Вайнштейн

Позднее о домогательствах большого босса рассказали Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли, Азия Ардженто и другие знаменитости. 

Весной 2018-го Вайнштейн сдался полиции, заплатил миллионный залог и стал ждать решения суда. 

Несмотря на то, что тогда Харви уже предъявили обвинения, за прошедшие месяцы дело не раз получало новые обороты: женщины сообщали о своем трагическом опыте общения с продюсером. 

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Харви Вайнштейн признан виновным в насилии и сексуальных домогательствах
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По информации агентства Reuters, 24 февраля суд присяжных признал Вайнштейна виновным в изнасилованиях и сексуальных домогательствах. Речь идет только о преступлениях над его бывшей ассистенткой Мими Халейи в 2006 году и экс-актрисой Джессикой Манн в 2013-м. За это мужчине грозит до 25 лет тюремного заключения. 

На этом история не оканчивается. Продюсера ждет еще один суд в Лос-Анджелесе, который может сделать его наказание более суровым. 

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Комментарии

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  • А Спейси судить не будут? Геям можно, значит?
  • И как всегда в нашей стране тетки начинают нападать на жертв насилия, из серии «сама виновата- юбку короткую надела»
  • Я его не оправдываю! Суду виднее какие доказательства его вины. НО! Все эти дамочки добились своего, взошли по карьерной лестнице, получили признание и стали популярными актрисами. А теперь просто утопили неугодного и ненужного дядьку, который помог им этого всего добиться. Класс! Чего сразу молчали? Терпели и восходили на олимп? Позволяли унижаться и себя унижать ради звонкой монеты? Просто фу. Вообще вся эта ситуация со всех сторон - одно большое ФУ!
  • тетки сами к нему в постель прыгали ради ролей....а как карьеры на спад пошли, ой, насилие, домогательство....новая популярная тема теперь.
  • Раньше ныне известные актрисы были не столь прихотливы и были готовы на многое, чтобы пробиться на голливудский Олимп. А теперь прям униженные и оскорбленные!
  • Так ему и надо! Не жалко.

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