В октябре 2017-го в Голливуде разгорелся скандал, который навсегда изменил киноиндустрию. Тогда одно из авторитетных изданий опубликовало расследование о 65-летнем Харви Вайнштейне.

Как оказалось, один из самых уважаемых кинопродюсеров мира, глава Miramax и The Weinstein Company на протяжении 30 лет сексуально домогался актрис и работниц своих компаний.

Со временем широкой общественности стало известно, что в кулуарах давно известно о наклонностях мистера Вайнштейна, — однако жертвы и свидетели вершившихся преступлений упорно молчали, боясь, что мужчина просто-напросто сломает им карьеру.