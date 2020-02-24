В октябре 2017-го в Голливуде разгорелся скандал, который навсегда изменил киноиндустрию. Тогда одно из авторитетных изданий опубликовало расследование о 65-летнем Харви Вайнштейне.
Как оказалось, один из самых уважаемых кинопродюсеров мира, глава Miramax и The Weinstein Company на протяжении 30 лет сексуально домогался актрис и работниц своих компаний.
Со временем широкой общественности стало известно, что в кулуарах давно известно о наклонностях мистера Вайнштейна, — однако жертвы и свидетели вершившихся преступлений упорно молчали, боясь, что мужчина просто-напросто сломает им карьеру.
Позднее о домогательствах большого босса рассказали Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли, Азия Ардженто и другие знаменитости.
Весной 2018-го Вайнштейн сдался полиции, заплатил миллионный залог и стал ждать решения суда.
Несмотря на то, что тогда Харви уже предъявили обвинения, за прошедшие месяцы дело не раз получало новые обороты: женщины сообщали о своем трагическом опыте общения с продюсером.
По информации агентства Reuters, 24 февраля суд присяжных признал Вайнштейна виновным в изнасилованиях и сексуальных домогательствах. Речь идет только о преступлениях над его бывшей ассистенткой Мими Халейи в 2006 году и экс-актрисой Джессикой Манн в 2013-м. За это мужчине грозит до 25 лет тюремного заключения.
На этом история не оканчивается. Продюсера ждет еще один суд в Лос-Анджелесе, который может сделать его наказание более суровым.
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