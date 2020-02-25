Джей Ло, Кристина Агилера, Бейонсе и другие звезды не смогли сдержать слез на вечере памяти Коби Брайанта

В США спустя почти месяц после трагической смерти Коби Брайанта и его 13-летней дочери Джианны состоялся вечер памяти баскетболиста, который назвали «Празднование жизни».

Коби Брайант

Этой ночью Лос-Анджелес плакал. На арене «Стэйплс-центр» прошла публичная церемония прощания с легендарным баскетболистом Коби Брайантом и его дочерью Джианной, которые погибли в авиакатастрофе 26 января.

Проститься с великим игроком и человеком с огромным сердцем выразили желание более 90 тысяч человек — именно столько людей зарегистрировались на церемонию всего за сутки. Арена вмещает максимум 20 тысяч, поэтому первые ряды были заполнены звездами и близкими людьми Коби, а остальные места были отданы фанатам, которых выбрали в случайном порядке.

Ванесса Брайант

В «Стэйплс-центр» глушили связь и запрещали вести трансляции в соцсетях.

Открыла церемонию, которую назвали «Празднование жизни», Бейонсе — она исполнила песню XO, под которую на экране появлялись трогательные фото Коби с дочкой Джианной и семьей.

Алекс Родригез и Дженнифер Лопес

Звезды вспоминали друга душераздирающими словами, под которые было просто невозможно сдержать слезы. Да никто и не пытался это сделать.

Рыдали все без исключение во время выступления вдовы Коби Брайанта Ванессы. Та, не сдерживая слез, рассказывала со сцены о том, как любит своего погибшего мужа и дочь и как скучает по ним каждый день.

Майкл Джордан

«Мне не хватает ее шуток и поцелуев!» — несколько сказала о Джианне Ванесса, которая просто не могла идти сама после речи. Со сцены ей помог спуститься Майкл Джордан.

Кстати, 24 февраля было выбрано Ванессой не случайно. 2.24.20 состоит из трех важных чисел: 2 — номер, под которым играла Джианна, 24 — номер Коби в «Лейкерс», 20 — столько лет Брайант играл в клубе и столько же прожил с Ванессой.

1 2 3 ... 8 Канье Уэст, Ким Кардашьян, Хлои Кардашьян и Крис Дженнер

Закончился вечер пронзительным исполнением песни «Аве Мария» от Кристины Агилеры.