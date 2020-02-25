Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Джей Ло, Кристина Агилера, Бейонсе и другие звезды не смогли сдержать слез на вечере памяти Коби Брайанта

В США спустя почти месяц после трагической смерти Коби Брайанта и его 13-летней дочери Джианны состоялся вечер памяти баскетболиста, который назвали «Празднование жизни».
Коби Брайант
Коби Брайант

Этой ночью Лос-Анджелес плакал. На арене «Стэйплс-центр» прошла публичная церемония прощания с легендарным баскетболистом Коби Брайантом и его дочерью Джианной, которые погибли в авиакатастрофе 26 января.

Проститься с великим игроком и человеком с огромным сердцем выразили желание более 90 тысяч человек — именно столько людей зарегистрировались на церемонию всего за сутки. Арена вмещает максимум 20 тысяч, поэтому первые ряды были заполнены звездами и близкими людьми Коби, а остальные места были отданы фанатам, которых выбрали в случайном порядке.

Ванесса Брайант
Ванесса Брайант

В «Стэйплс-центр» глушили связь и запрещали вести трансляции в соцсетях.

Открыла церемонию, которую назвали «Празднование жизни», Бейонсе — она исполнила песню XO, под которую на экране появлялись трогательные фото Коби с дочкой Джианной и семьей.

Алекс Родригез и Дженнифер Лопес
Алекс Родригез и Дженнифер Лопес

Звезды вспоминали друга душераздирающими словами, под которые было просто невозможно сдержать слезы. Да никто и не пытался это сделать. 

Рыдали все без исключение во время выступления вдовы Коби Брайанта Ванессы. Та, не сдерживая слез, рассказывала со сцены о том, как любит своего погибшего мужа и дочь и как скучает по ним каждый день.

Майкл Джордан
Майкл Джордан

«Мне не хватает ее шуток и поцелуев!» — несколько сказала о Джианне Ванесса, которая просто не могла идти сама после речи. Со сцены ей помог спуститься Майкл Джордан.

Кстати, 24 февраля было выбрано Ванессой не случайно. 2.24.20 состоит из трех важных чисел: 2 — номер, под которым играла Джианна, 24 — номер Коби в «Лейкерс», 20 — столько лет Брайант играл в клубе и столько же прожил с Ванессой. 

Закончился вечер пронзительным исполнением песни «Аве Мария» от Кристины Агилеры.

Перейти к обсуждению 1


25 февраля 2020
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images. Legion-Media.ru, YouTube
Теги

Ким Кардашьян, Хлое Кардашьян, Бейонсе, Кристина Агилера

Реклама

1 комментарий Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Сил и терпения жене ,сама посмотрела и слезы на глазах ...

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2020-02-18 00:19:00
204
Веру из-за денег нельзя менять, Бог такие вещи не прощает.... Никогда не поверю в любовь молодой барышни к 50 летнему азиатскому мужику.... Вон у меня есть сосед 50 летний одинокий дворник, могу познакомить???? Что то я его с моделями не видела...
«Ты моя Чебурашка»: Оксана Воеводина вспомнила свадьбу с экс-королем, рассказала про аборты его женщин и объяснила, почему продает подвенечное платье за 3 миллиона рублей
113 Комментариев
Гость 2020-02-19 12:25:00
177
Типа всего 40 смсок купила, а остальные тысячи за ее дочь реальные люди присылали? Типа ее победа была честной? Лучше б вообще эту грязную историю не комментировала🤦🏻‍♀️😠
«Я покупала голоса»: Алсу призналась, что помогла дочери Микелле победить на шоу
101 Комментариев
Гость 2020-02-19 09:56:00
135
[quote="Гость" message_id=5061698]из фонда сассексов пока никто никакой помощи не получил. Хотели бы они правда заниматься благотворительностью - остались бы в королевской семье, а им нужен бизнес, но тогда пусть пытаются своим именем, а не титулами, его крутить
Елизавета II запретила Меган Маркл и принцу Гарри регистрировать бренд Sussex Royal
130 Комментариев





© 2005-2020 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.