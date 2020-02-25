Елена Степаненко после развода похорошела и стала неузнаваема

Часто развод идет женщине на пользу. Елена Степаненко подтверждает это правило! 66-летняя артистка похудела и расцвела.
Фото с экс-супругой Евгения Петросяна опубликовал в Инстаграме юморист Сергей Дроботенко. И с первого раза в этой молодой, стройной и статной женщине и не узнать Степаненко.
«Вообще, обещанного три года ждут... Я уложился за два. На съемке с красивой женщиной и блистательной актрисой. Человек, с которым всегда тепло... Наконец- то подарил свою книгу. Иногда и женщины получают подарки на 23 февраля», — подписал фото из-за кулис очередного юмористического концерта Дроботенко.
Поклонники Елены Григорьевны, конечно, обсуждают снимок в комментариях. Пока одни просто восхищаются Степаненко и ее внешним видом, другие гадают, что же больше повлияло на женщину и ее преображение — развод или грядущее юмористическое шоу, которое экс-супруга Петросяна вскоре будет вести?
Говорят, Степаненко потребовала очень приличную сумму за то, что станет лицом нового шоу, и продюсеры удовлетворили ее пожелания.
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