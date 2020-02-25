Елена Степаненко после развода похорошела и стала неузнаваема

66-летняя Елена Степаненко помолодела и просто светится здоровьем и красотой! Так скоро и у нее появится молодой возлюбленный (чем она хуже Петросяна, правильно?).

25 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Часто развод идет женщине на пользу. Елена Степаненко подтверждает это правило! 66-летняя артистка похудела и расцвела.

Фото с экс-супругой Евгения Петросяна опубликовал в Инстаграме юморист Сергей Дроботенко. И с первого раза в этой молодой, стройной и статной женщине и не узнать Степаненко.

«Вообще, обещанного три года ждут... Я уложился за два. На съемке с красивой женщиной и блистательной актрисой. Человек, с которым всегда тепло... Наконец- то подарил свою книгу. Иногда и женщины получают подарки на 23 февраля», — подписал фото из-за кулис очередного юмористического концерта Дроботенко.

Поклонники Елены Григорьевны, конечно, обсуждают снимок в комментариях. Пока одни просто восхищаются Степаненко и ее внешним видом, другие гадают, что же больше повлияло на женщину и ее преображение — развод или грядущее юмористическое шоу, которое экс-супруга Петросяна вскоре будет вести?

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Елена Степаненко родилась 8 апреля 1953 года в Сталинграде
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Говорят, Степаненко потребовала очень приличную сумму за то, что станет лицом нового шоу, и продюсеры удовлетворили ее пожелания.

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Комментарии

4
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  • Очень похудела на нервной почве...так конечно же лучше..
  • Все у Елены будет хорошо, в этом нет сомнений.
  • Ну на фоне развода и хороших отступных вновь стала узнаваема. Хотя, конечно, в определенных кругах никогда не забывалась. Не нужно никаких молодчиков, Лолиты вам мало? Кому и что доказывать? Работать и наслаждаться жизнью :-)
  • И правильно, пусть на 40 лет моложе ищет, чем она ваганыча хуже 😀

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