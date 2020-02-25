Елена Степаненко после развода похорошела и стала неузнаваема

«Вообще, обещанного три года ждут... Я уложился за два. На съемке с красивой женщиной и блистательной актрисой. Человек, с которым всегда тепло... Наконец- то подарил свою книгу. Иногда и женщины получают подарки на 23 февраля», — подписал фото из-за кулис очередного юмористического концерта Дроботенко.