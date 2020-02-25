Анастасия Решетова исправно делится подробностями о жизни сына. Наследник стремительно взрослеет — 4-месячный Ратмир уже учится плавать, а также выглядит куда старше своего возраста.
25 февраля Анастасия вспомнила, как чувствовала себя за день до появления малыша на свет и на какое «преступление» пошла, чтобы поднять себе настроение.
Решетова выложила фото, сделанное в роддоме за день до рождения сына. На снимке знаменитость сидит в кровати и с вороватым видом поглощает... крошку-картошку!
Следом Анастасия поделилась снимком, сделанным совсем недавно, и с удивлением заметила: «Как будто и не было ничего».
Сразу после родов бизнесвумен составила план тренировок, чтобы поскорее вернуться в прежнюю форму. Впрочем, излишняя нагрузка стала причиной проблем с грудным молоком, поэтому Анастасии пришлось отказаться от силовых упражнений.
Затем Решетова подобрала новую программу, которая идеально подошла под особенности тела молодой мамы, и вернулась в «добеременную» форму уже за пару месяцев.
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