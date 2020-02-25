Решетова выложила фото, сделанное в роддоме за день до рождения сына. На снимке знаменитость сидит в кровати и с вороватым видом поглощает... крошку-картошку!

Следом Анастасия поделилась снимком, сделанным совсем недавно, и с удивлением заметила: «Как будто и не было ничего».