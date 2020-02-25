«Была такой пузатой»: Анастасия Решетова показала свое фото за день до родов, когда ела крошку-картошку

24-летняя бизнесвумен вспомнила время, когда была беременна Ратмиром. Анастасия призналась, что за сутки до дня Х уже очень хотела родить и даже баловала себя фастфудом.

25 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Анастасия Решетова исправно делится подробностями о жизни сына. Наследник стремительно взрослеет — 4-месячный Ратмир уже учится плавать, а также выглядит куда старше своего возраста. 

25 февраля Анастасия вспомнила, как чувствовала себя за день до появления малыша на свет и на какое «преступление» пошла, чтобы поднять себе настроение.

Решетова выложила фото, сделанное в роддоме за день до рождения сына. На снимке знаменитость сидит в кровати и с вороватым видом поглощает... крошку-картошку!

Следом Анастасия поделилась снимком, сделанным совсем недавно, и с удивлением заметила: «Как будто и не было ничего». 

Сразу после родов бизнесвумен составила план тренировок, чтобы поскорее вернуться в прежнюю форму. Впрочем, излишняя нагрузка стала причиной проблем с грудным молоком, поэтому Анастасии пришлось отказаться от силовых упражнений. 

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Затем Решетова подобрала новую программу, которая идеально подошла под особенности тела молодой мамы, и вернулась в «добеременную» форму уже за пару месяцев.

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