Принц Джордж и принцесса Шарлотта провели каникулы в деревне

Принц Уильям и Кейт Миддлтон взяли незапланированный отпуск, пожертвовав в пользу отдыха своими своими делами и нарушив плотный график. Супруги провели время со своими наследниками — дети очень скучали по родителям, которые часто заняты выполнением предписанных королевским протоколом обязанностей.

В минувшую субботу принц Уильям посетил матч по регби в Кардиффе, где рассказал журналистам о том, как его большое семейство отдохнуло в Норфолке. Там располагается их загородный дом Anmer Hall.

Кембриджи любят проводить время в своей резиденции в деревне Энмер, которая находится не так далеко от Сандрингемского дворца — частной усадьбы Елизаветы II. Кейт и Уильям решили побыть с детьми вдали от городской суеты и пристального внимания со стороны прессы.