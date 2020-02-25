Принц Джордж и принцесса Шарлотта провели каникулы в деревне

Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон, 4-летняя Шарлотта и 6-летний Джордж, наверняка были счастливы сменить обстановку и немного отдохнуть от школьных будней. Герцог Кембриджский рассказал, как его старшие наследники провели долгожданные каникулы.

25 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Кейт Миддлтон, принц Уильям, принц Джордж, принцесса Шарлотта

Принц Уильям и Кейт Миддлтон взяли незапланированный отпуск, пожертвовав в пользу отдыха своими своими делами и нарушив плотный график. Супруги провели время со своими наследниками — дети очень скучали по родителям, которые часто заняты выполнением предписанных королевским протоколом обязанностей. 

В минувшую субботу принц Уильям посетил матч по регби в Кардиффе, где рассказал журналистам о том, как его большое семейство отдохнуло в Норфолке. Там располагается их загородный дом Anmer Hall.

Кембриджи любят проводить время в своей резиденции в деревне Энмер, которая находится не так далеко от Сандрингемского дворца — частной усадьбы Елизаветы II. Кейт и Уильям решили побыть с детьми вдали от городской суеты и пристального внимания со стороны прессы.

«Мы с детьми ухаживали за ягнятами на этой неделе. Шарлотта сначала не была уверена, что ей понравится, а Джордж давно этого хотел. Они получают большое удовольствие, когда наблюдают за ягнятами и кормят их», — цитирует герцога Кембриджского британское издание Hello!

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Напомним, принцесса Шарлотта впервые отправилась в школу в сентябре 2019 года. В учебное заведение в районе Баттерси в юго-западной части Лондона озорницу проводили родители и старший брат Джордж. Кстати, мальчик учится там же. В столь юном возрасте любознательная девочка постигает французский язык, музыку, азы балета, а также осваивает компьютер. 

Добавим, что у Кембриджей также есть и младший сын Луи, которому 23 апреля исполнится 2 года.

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Комментарии

1
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  • Дети, как все дети в стране приходят домой к вечеру, до этого они находятся в школе и в саду. Когда они скучали?

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