Принц Джордж и принцесса Шарлотта провели каникулы в деревне

Принц Уильям и Кейт Миддлтон взяли незапланированный отпуск, пожертвовав в пользу отдыха своими своими делами и нарушив плотный график. Супруги провели время со своими наследниками — дети очень скучали по родителям, которые часто заняты выполнением предписанных королевским протоколом обязанностей.
В минувшую субботу принц Уильям посетил матч по регби в Кардиффе, где рассказал журналистам о том, как его большое семейство отдохнуло в Норфолке. Там располагается их загородный дом Anmer Hall.
Кембриджи любят проводить время в своей резиденции в деревне Энмер, которая находится не так далеко от Сандрингемского дворца — частной усадьбы Елизаветы II. Кейт и Уильям решили побыть с детьми вдали от городской суеты и пристального внимания со стороны прессы.
«Мы с детьми ухаживали за ягнятами на этой неделе. Шарлотта сначала не была уверена, что ей понравится, а Джордж давно этого хотел. Они получают большое удовольствие, когда наблюдают за ягнятами и кормят их», — цитирует герцога Кембриджского британское издание Hello!
Напомним, принцесса Шарлотта впервые отправилась в школу в сентябре 2019 года. В учебное заведение в районе Баттерси в юго-западной части Лондона озорницу проводили родители и старший брат Джордж. Кстати, мальчик учится там же. В столь юном возрасте любознательная девочка постигает французский язык, музыку, азы балета, а также осваивает компьютер.
Добавим, что у Кембриджей также есть и младший сын Луи, которому 23 апреля исполнится 2 года.
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