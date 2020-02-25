Счастливые Эммануэль и Брижит Макрон устроили модный прием в Елисейском дворце

24 февраля состоялся торжественный ужин, на котором президент Франции поздравил всех профессионалов фэшн-индустрии с началом парижской Недели моды. На светском мероприятии собралось множество звездных гостей.

25 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Эммануэль Макрон, Оливье Рустен и Брижит Макрон

Вечером 24 февраля Эммануэль и Брижит Макрон собрали работников индустрии моды в Елисейском дворце. Таким жестом президент Франции решил отпраздновать старт Недели моды в Париже.

Среди гостей были модель Наоми Кэмпбелл, дизайнеры Жан-Поль Готье, Джамбаттиста Валли, победитель конкурса молодых дизайнеров LVHM Prize 2019 Тэбe Магугу, который получил менторство от Дома Givenchy, и многие другие. Звезд фэшн-индустрии угощали гребешками со спаржей и шоколадным тортом.

Наоми Кэмпбелл, Эммануэль и Брижит Макрон, Пьерпаоло Пиччоли

«Мы с Брижит счастливы принять вас в момент, когда Париж снова становится настоящей столицей моды», — обратился Эммануэль к гостям. В своей речи он призвал всех расслабиться и обойтись без стресса хотя бы один вечер.

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В Елисейском дворце отпраздновали начало Недели моды в Париже
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На фоне отмены модных показов в Милане жест Макрона показался журналистам достаточно смелым — несмотря на угрозу коронавируса, президент позитивно настроен на грядущие массовые мероприятия.

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