Всеобщая истерия из-за возможного воссоединения Дженнифер Энистон и Брэда Питта затронула и экс-супруга актрисы. Несмотря на то, что Джастин и Джен сохранили дружеские отношения после развода, актер намерен отомстить ей за обман.
Дело в том, что когда они были вместе, Теру не покидало ощущение, что он — всего лишь замена Питта, и что по-настоящему Энистон его никогда не любила. По словам источника, Джастин вовсе не злодей по натуре, но возвращение Дженнифер к Брэду сильно его подкосило.
«Джастин провел большую часть их брака, чувствуя, что он был альтернативной версией Брэда Питта, но Энистон уверяла его снова и снова, что это не так. Теперь выясняется, что он был прав, и это его ранит. Это заставляет Джастина чувствовать, что он потратил годы своей жизни на женщину, которая в конечном итоге была влюблена в кого-то другого», — сообщил инсайдер New Idea.
После развода с Энистон в 2017 году Теру начал писать книгу об их отношениях в качестве терапии и даже не думал ее публиковать. Впрочем, из-за множащихся слухов о возобновлении романтических отношений между экс-супругами Джастин почувствовал себя униженным, а потому посчитал справедливым представить рукопись на суд общественности.
Источники таблоида утверждают, что пришедший в ярость от такой перспективы Питт уже позвонил Теру. Но последний спокойно сообщил ему, что никаких соглашений о неразглашении с Энистон не подписывал и в праве выпустить задуманную книгу.
Комментарии2