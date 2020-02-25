«Джастин провел большую часть их брака, чувствуя, что он был альтернативной версией Брэда Питта, но Энистон уверяла его снова и снова, что это не так. Теперь выясняется, что он был прав, и это его ранит. Это заставляет Джастина чувствовать, что он потратил годы своей жизни на женщину, которая в конечном итоге была влюблена в кого-то другого», — сообщил инсайдер New Idea.