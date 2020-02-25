СМИ: бывший муж Дженнифер Энистон пригрозил выпустить откровенную книгу о неудавшемся браке с актрисой

Джастин Теру, проживший в браке с Дженнифер Энистон всего два года, намерен выпустить книгу об их совместной жизни. К этому решению его подтолкнули слухи о воссоединении бывшей супруги с Брэдом Питтом.

25 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Всеобщая истерия из-за возможного воссоединения Дженнифер Энистон и Брэда Питта затронула и экс-супруга актрисы. Несмотря на то, что Джастин и Джен сохранили дружеские отношения после развода, актер намерен отомстить ей за обман.

Дело в том, что когда они были вместе, Теру не покидало ощущение, что он — всего лишь замена Питта, и что по-настоящему Энистон его никогда не любила. По словам источника, Джастин вовсе не злодей по натуре, но возвращение Дженнифер к Брэду сильно его подкосило.

«Джастин провел большую часть их брака, чувствуя, что он был альтернативной версией Брэда Питта, но Энистон уверяла его снова и снова, что это не так. Теперь выясняется, что он был прав, и это его ранит. Это заставляет Джастина чувствовать, что он потратил годы своей жизни на женщину, которая в конечном итоге была влюблена в кого-то другого», — сообщил инсайдер New Idea.

После развода с Энистон в 2017 году Теру начал писать книгу об их отношениях в качестве терапии и даже не думал ее публиковать. Впрочем, из-за множащихся слухов о возобновлении романтических отношений между экс-супругами Джастин почувствовал себя униженным, а потому посчитал справедливым представить рукопись на суд общественности.

...
Джастин Теру намерен открыть правду о развалившемся браке с Дженнифер Энистон
1 из 10

Источники таблоида утверждают, что пришедший в ярость от такой перспективы Питт уже позвонил Теру. Но последний спокойно сообщил ему, что никаких соглашений о неразглашении с Энистон не подписывал и в праве выпустить задуманную книгу.

Теги

Комментарии

2
под именем
  • Топ
  • Все комментарии
  • Питт и Энистон имеют совместный бизнес - Plan B. но воссоединяться никогда не собирались. а книга , разумеется согласована с Энистон. рейтинг нужен всем, а позитивный он или негативный, не так уж важно.и с продаж Джен тоже отхватит. все в шоколаде
  • Если все это правда ( в чем я очень сильно сомневаюсь), то он выглядит как полный лузер при таком раскладе

Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.

Copyright (с) 2016-2020 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Сетевое издание «WOMAN.RU» (Женщина.РУ)

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-65950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 июня 2016 года. 16+

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Главный редактор: Воронова Ю. В.

Контактные данные редакции для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора):

Эл. почта: woman@woman.ru

телефон: +7(495) 633-5-633