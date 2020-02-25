Алену Шишкову на новом фото сравнивают с Мэрилин Монро, хотя больше она похожа на Грейс Келли

Алена Шишкова заинтриговала фолловеров неожиданной трансформацией. На новом снимке модель с короткими светлыми волосами напомнила многим известную кинодиву. Однако, возможно, в ней больше схожести с другой звездой.

25 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Алена Шишкова

25 февраля Алена Шишкова разместила новое селфи в своем Инстаграме. На снимке модель продемонстрировала короткие светлые волосы, которые она, по собственному признанию, сейчас отращивает после «многолетних издевательств окрашиваниями и наращиванием». Кстати, впервые неузнаваемую Алену фолловеры увидели на показе Philipp Plein. Она прошлась по подиуму в рамках Недели моды в Милане.

Алена Шишкова

Преображение звезды впечатлило ее поклонников. «Какая вы красотка! Милая и нежная!», «Кстати с короткими волосами тебе тоже хорошо», «Алена, вы потрясающая», — писали пользователи Сети.

Грейс Келли

Многие решили, что Алена обрела сходство с Мэрилин Монро. Возможно, на эту мысль их натолкнули светлые кудри и длинные ресницы. Но Шишкова на новом снимке больше похожа на иную, не менее известную кинодиву. Речь идет о Грейс Келли. Поворот головы, форма бровей — вот чем Шишкова напоминает княгиню Монако и звезду фильмов Альфреда Хичкока.

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Как правило, Алену Шишкову часто критикуют в Сети. В основном, ей достается за чрезмерную худобу, которая, по мнению поклонников, опасно граничит с анорексией. Порой фолловеры и хвалят ее: например, когда модель устроила фотосессию в полупрозрачной блузе и жемчужной вуали, она получила множество комплиментов.

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