25 февраля Алена Шишкова разместила новое селфи в своем Инстаграме. На снимке модель продемонстрировала короткие светлые волосы, которые она, по собственному признанию, сейчас отращивает после «многолетних издевательств окрашиваниями и наращиванием». Кстати, впервые неузнаваемую Алену фолловеры увидели на показе Philipp Plein. Она прошлась по подиуму в рамках Недели моды в Милане.
Преображение звезды впечатлило ее поклонников. «Какая вы красотка! Милая и нежная!», «Кстати с короткими волосами тебе тоже хорошо», «Алена, вы потрясающая», — писали пользователи Сети.
Многие решили, что Алена обрела сходство с Мэрилин Монро. Возможно, на эту мысль их натолкнули светлые кудри и длинные ресницы. Но Шишкова на новом снимке больше похожа на иную, не менее известную кинодиву. Речь идет о Грейс Келли. Поворот головы, форма бровей — вот чем Шишкова напоминает княгиню Монако и звезду фильмов Альфреда Хичкока.
Как правило, Алену Шишкову часто критикуют в Сети. В основном, ей достается за чрезмерную худобу, которая, по мнению поклонников, опасно граничит с анорексией. Порой фолловеры и хвалят ее: например, когда модель устроила фотосессию в полупрозрачной блузе и жемчужной вуали, она получила множество комплиментов.
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