Многие решили, что Алена обрела сходство с Мэрилин Монро. Возможно, на эту мысль их натолкнули светлые кудри и длинные ресницы. Но Шишкова на новом снимке больше похожа на иную, не менее известную кинодиву. Речь идет о Грейс Келли. Поворот головы, форма бровей — вот чем Шишкова напоминает княгиню Монако и звезду фильмов Альфреда Хичкока.