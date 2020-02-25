СМИ: Катя Жужа и Артем Маркелов ждут ребенка

25 февраля 31-летняя Катя Жужа и 25-летний Артем Маркелов неожиданно объявили о свадьбе. Влюбленные устроили торжество для родных и близких в Барвиха Luxury Village.
Хейтеры не раз критиковали экс-телеведущую и автогонщика за торжество в «городе грехов» и заявляли, что к такому браку просто невозможно серьезно относиться.
Теперь никто не смеет упрекнуть влюбленных — Жужа и Маркелов официально заключили отношения в ЗАГСе подмосковной Барвихи.
Катя находится на приличном сроке беременности, поэтому тщательно подбирает одежду, маскирующую ее округлившийся живот. Кстати, под венец она пошла в белоснежном брючном костюме с оверсайз-пиджаком, а ведь обычно звезда носит облегающие наряды.
Пока Катя и Артем не комментируют новости о скором пополнении. Напомним, Жужа уже растит 11-летнюю дочь Николь, которую она родила в 19 лет.