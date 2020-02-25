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СМИ: Катя Жужа и Артем Маркелов ждут ребенка

25 февраля Артем Маркелов и Катя Жужа стали мужем и женой. Как выяснили журналисты, знаменитость пошла под венец, находясь в положении, которое пока тщательно скрывает. 
Катя Жужа
Катя Жужа и Артем Маркелов

25 февраля 31-летняя Катя Жужа и 25-летний Артем Маркелов неожиданно объявили о свадьбе. Влюбленные устроили торжество для родных и близких в Барвиха Luxury Village. 

Эта свадьба стала второй по счету для знаменитостей: прошлой весной они тайно поженились в Лас-Вегасе

Хейтеры не раз критиковали экс-телеведущую и автогонщика за торжество в «городе грехов» и заявляли, что к такому браку просто невозможно серьезно относиться. 

Катя Жужа
 

Теперь никто не смеет упрекнуть влюбленных — Жужа и Маркелов официально заключили отношения в ЗАГСе подмосковной Барвихи.

К тому же, инсайдер сообщил порталу Super.ru, что совсем скоро молодожены станут родителями!

Катя находится на приличном сроке беременности, поэтому тщательно подбирает одежду, маскирующую ее округлившийся живот. Кстати, под венец она пошла в белоснежном брючном костюме с оверсайз-пиджаком, а ведь обычно звезда носит облегающие наряды.

Пока Катя и Артем не комментируют новости о скором пополнении. Напомним, Жужа уже растит 11-летнюю дочь Николь, которую она родила в 19 лет. 

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25 февраля 2020
Текст Александра Борисова
Фото @katyajuja555/Instagram
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Катя Жужа

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