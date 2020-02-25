СМИ: Катя Жужа и Артем Маркелов ждут ребенка

25 февраля Артем Маркелов и Катя Жужа стали мужем и женой. Как выяснили журналисты, знаменитость пошла под венец, находясь в положении, которое пока тщательно скрывает.

Катя Жужа и Артем Маркелов

25 февраля 31-летняя Катя Жужа и 25-летний Артем Маркелов неожиданно объявили о свадьбе. Влюбленные устроили торжество для родных и близких в Барвиха Luxury Village.

Хейтеры не раз критиковали экс-телеведущую и автогонщика за торжество в «городе грехов» и заявляли, что к такому браку просто невозможно серьезно относиться.

Теперь никто не смеет упрекнуть влюбленных — Жужа и Маркелов официально заключили отношения в ЗАГСе подмосковной Барвихи.

К тому же, инсайдер сообщил порталу Super.ru , что совсем скоро молодожены станут родителями!

Катя находится на приличном сроке беременности, поэтому тщательно подбирает одежду, маскирующую ее округлившийся живот. Кстати, под венец она пошла в белоснежном брючном костюме с оверсайз-пиджаком, а ведь обычно звезда носит облегающие наряды.

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Пока Катя и Артем не комментируют новости о скором пополнении. Напомним, Жужа уже растит 11-летнюю дочь Николь, которую она родила в 19 лет.