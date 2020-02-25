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Памела Андерсон забрасывает Джулиана Ассанжа игривыми смсками после краха ее пятого брака

Памела Андерсон, которая совсем недавно рассталась с мужем спустя всего 12 дней неофициального брака, не оставляет попыток найти свое женское счастье. СМИ сообщают, что она вновь пытается флиртовать с Джулианом Ассанжем.

В 2017-м Памелу Андерсон связывали крайне интересные отношения с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем. Тогда она постоянно навещала мужчину в посольстве Эквадора в Лондоне, где ему предоставили политическое убежище с 2012 года. 

Поговаривали, что между актрисой и журналистом было что-то большее, чем просто дружба, однако Памела ловко уворачивалась от провокационных вопросов.

Однажды она все же отметила, что романтических отношений между ней и Джулианом нет, но не стала загадывать и отметила, что все возможно.

Пришло время? Как сообщает портал NW, Памеле ужасно стыдно из-за того, что ее пятый брак потерпел крах. «Она не знает, что делать. Так что совершенно неудивительно, что она снова обратила внимание на Ассанжа. Однако у них всегда были нездоровые отношения», — отметил инсайдер.

Аноним добавил, что Андерсон просто бомбардирует Джулиана звонками, смсками и письмами, когда находится «навеселе». 

Напомним, Ассанж семь лет довольно успешно укрывался в посольстве Эквадора, пока его не арестовали 11 апреля прошлого года, предварительно лишив и статуса беженца, и гражданства.

В США Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы за обнародование секретных документов.

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25 февраля 2020
Текст Анна Миллионова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Джулиан Ассанж, Памела Андерсон

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