Ольга Ушакова рассказала, когда станет мамой в четвертый раз

Прошлой осенью Ольга Ушакова объявила, что они с мужем ждут еще одного ребенка. Недавно телеведущая раскрыла срок своей беременности.

Адам Карим и Ольга Ушакова с дочерью

В октябре 37-летняя Ольга Ушакова призналась, что готовится стать мамой в четвертый раз. Звезда «Доброго утра» подарит второго общего ребенка своему супругу, ресторатору Адаму Кариму.

Также женщина воспитывает двух дочерей от первого брака — 14-летнюю Дарью и 13-летнюю Ксению.

На протяжении всех последних месяцев Ушакова очень редко делилась подробностями протекающей беременности.

Осенью Ольга сказала, что находится примерно на пятом месяце. Однако время идет, а телеведущая по-прежнему не спешит сообщать радостную новость поклонникам, хотя уже давно отказалась от перелетов и официально ушла в декрет.

25 февраля Ушакова побывала на приеме в перинатальном центре.

В своих инстаграм-историях будущая мама показала снимок с УЗИ, а также раскрыла, что сейчас находится на 38-й неделе беременности.

1 2 3 ... 10 Совсем скоро Ольга Ушакова снова станет мамой

Судя по видео в микроблоге Ольги, она будет рожать в известном перинатальном центре «Мать и дитя», где появись на свет многие звездные наследники. Желаем телеведущей спокойно провести последние деньки в ожидании прибавления!