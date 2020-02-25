Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Ольга Ушакова рассказала, когда станет мамой в четвертый раз

Прошлой осенью Ольга Ушакова объявила, что они с мужем ждут еще одного ребенка. Недавно телеведущая раскрыла срок своей беременности. 
Ольга Ушакова
Адам Карим и Ольга Ушакова с дочерью

В октябре 37-летняя Ольга Ушакова призналась, что готовится стать мамой в четвертый раз. Звезда «Доброго утра» подарит второго общего ребенка своему супругу, ресторатору Адаму Кариму. 

Также женщина воспитывает двух дочерей от первого брака — 14-летнюю Дарью и 13-летнюю Ксению.

На протяжении всех последних месяцев Ушакова очень редко делилась подробностями протекающей беременности.

Осенью Ольга сказала, что находится примерно на пятом месяце. Однако время идет, а телеведущая по-прежнему не спешит сообщать радостную новость поклонникам, хотя уже давно отказалась от перелетов и официально ушла в декрет.

25 февраля Ушакова побывала на приеме в перинатальном центре. 

В своих инстаграм-историях будущая мама показала снимок с УЗИ, а также раскрыла, что сейчас находится на 38-й неделе беременности. 

Судя по видео в микроблоге Ольги, она будет рожать в известном перинатальном центре «Мать и дитя», где появись на свет многие звездные наследники. Желаем телеведущей спокойно провести последние деньки в ожидании прибавления!

Перейти к обсуждению


25 февраля 2020
Текст Александра Борисова
Фото @ushakovao/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Ольга Ушакова

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2020-02-18 00:19:00
204
Веру из-за денег нельзя менять, Бог такие вещи не прощает.... Никогда не поверю в любовь молодой барышни к 50 летнему азиатскому мужику.... Вон у меня есть сосед 50 летний одинокий дворник, могу познакомить???? Что то я его с моделями не видела...
«Ты моя Чебурашка»: Оксана Воеводина вспомнила свадьбу с экс-королем, рассказала про аборты его женщин и объяснила, почему продает подвенечное платье за 3 миллиона рублей
113 Комментариев
Гость 2020-02-19 12:25:00
177
Типа всего 40 смсок купила, а остальные тысячи за ее дочь реальные люди присылали? Типа ее победа была честной? Лучше б вообще эту грязную историю не комментировала🤦🏻‍♀️😠
«Я покупала голоса»: Алсу призналась, что помогла дочери Микелле победить на шоу
101 Комментариев
Гость 2020-02-19 09:56:00
135
[quote="Гость" message_id=5061698]из фонда сассексов пока никто никакой помощи не получил. Хотели бы они правда заниматься благотворительностью - остались бы в королевской семье, а им нужен бизнес, но тогда пусть пытаются своим именем, а не титулами, его крутить
Елизавета II запретила Меган Маркл и принцу Гарри регистрировать бренд Sussex Royal
130 Комментариев





© 2005-2020 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.