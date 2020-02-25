Ольга Ушакова рассказала, когда станет мамой в четвертый раз

В октябре 37-летняя Ольга Ушакова призналась, что готовится стать мамой в четвертый раз. Звезда «Доброго утра» подарит второго общего ребенка своему супругу, ресторатору Адаму Кариму.
На протяжении всех последних месяцев Ушакова очень редко делилась подробностями протекающей беременности.
Осенью Ольга сказала, что находится примерно на пятом месяце. Однако время идет, а телеведущая по-прежнему не спешит сообщать радостную новость поклонникам, хотя уже давно отказалась от перелетов и официально ушла в декрет.
В своих инстаграм-историях будущая мама показала снимок с УЗИ, а также раскрыла, что сейчас находится на 38-й неделе беременности.
Судя по видео в микроблоге Ольги, она будет рожать в известном перинатальном центре «Мать и дитя», где появись на свет многие звездные наследники. Желаем телеведущей спокойно провести последние деньки в ожидании прибавления!