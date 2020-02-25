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Дарья Коновалова пришла на шоу Dior с голыми ногами и в ультрамини, несмотря на температуру и насморк

Вот что значит настоящая модница. «Мисс Ярославль» и «Краса России» Дарья Коновалова придет на показ Dior в любом состоянии — даже больная. Что она и сделала. 

Сейчас вовсю идет Неделя моды в Париже. 25 февраля состоялся показ Dior, собравший поклонниц марки со всего мира.

Среди них — российская инстаграм-модель Дарья Коновалова. Девушка, которая попала в почетный список «Топ-100 самых сексуальных женщин планеты», по версии мужского журнала FHM, опубликовала фото с показа и отметила, что шоу было beautiful, а вот сама Даша — sick, то есть больна.

Однако даже недуг не оказался способен сдержать порывы Коноваловой прикоснуться к прекрасному. На улице всего плюс восемь, а наша Даша позирует в коротком наряде. Европейцы, одетые в пальто и укутанные в шарфы, были впечатлены. 

Также на показ приехали Карли Клосс, Сигурни Уивер, Кара Делевинь, Деми Мур и другие звезды.

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25 февраля 2020
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images
Теги

Дарья Коновалова, Dior

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Клетка модная будет. А Коновалову и комментировать не хочется, не заслужила.

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