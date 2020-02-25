Алена Водонаева решила публично высмеять певицу, исполнившую хит «За Путина» на Красной площади. Знаменитость выложила ролик и прокомментировала его: «Саундтрек нашей действительности по мечте. Я ору второй день, и когда начинается вступление, не могу устоять. Бодрого утра вам, друзья! ''Есть еще Сергей Лавров и есть еще Сергей Шойгу''. Это же гениально!»
Спустя несколько часов Жанна Прохорихина ответила: «Я считаю, что она заражена гордыней, а это смертный грех. Ей нужна психологическая помощь, потому что она ведет себя неадекватно».
Тюменская исполнительница призналась, что лично с Аленой Водонаевой не знакома, однако после ее слов о малоимущих семьях полностью исключила ее из своей жизни. «Я вообще даже не хочу видеть этого человека», — резюмировала Прохорихина.
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