Алена Водонаева решила публично высмеять певицу, исполнившую хит «За Путина» на Красной площади. Знаменитость выложила ролик и прокомментировала его: «Саундтрек нашей действительности по мечте. Я ору второй день, и когда начинается вступление, не могу устоять. Бодрого утра вам, друзья! ''Есть еще Сергей Лавров и есть еще Сергей Шойгу''. Это же гениально!»