Исполнительница хита «За Путина» ответила на насмешки Алены Водонаевой

Алена Водонаева продолжает провоцировать общественность. 24 февраля скандальная знаменитость опубликовала ролик, в котором шансонье Жанна Прохорихина исполняет песню «За Путина». Водонаева высмеяла певицу и получила ответ.

25 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Алена Водонаева решила публично высмеять певицу, исполнившую хит «За Путина» на Красной площади. Знаменитость выложила ролик и прокомментировала его: «Саундтрек нашей действительности по мечте. Я ору второй день, и когда начинается вступление, не могу устоять. Бодрого утра вам, друзья! ''Есть еще Сергей Лавров и есть еще Сергей Шойгу''. Это же гениально!»

Спустя несколько часов Жанна Прохорихина ответила: «Я считаю, что она заражена гордыней, а это смертный грех. Ей нужна психологическая помощь, потому что она ведет себя неадекватно».

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Тюменская исполнительница призналась, что лично с Аленой Водонаевой не знакома, однако после ее слов о малоимущих семьях полностью исключила ее из своей жизни. «Я вообще даже не хочу видеть этого человека», — резюмировала Прохорихина.

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