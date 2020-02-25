Британка рассталась с парнем, похудела на 50 килограммов и стала «Мисс Великобритания — 2020»

Что делать, если расстались с парнем? Худеть, хорошеть и завоевывать все титулы мира! Так и сделала Дженнифер Аткин из Великобритании.

Расставание часто идет девушке на пользу. Посмотрите на Елену Степаненко — развелась с Петросяном и тут же помолодела и похорошела. Есть и заморский пример — 26-летняя Джен Аткин из Линкольншира.

Совсем недавно эта красавица-блондинка стала победительницей конкурса «Мисс Великобритания — 2020». А ведь еще недавно она весила... 107 килограммов!

Все в один момент изменило тяжелое расставание с бойфрендом — мисс Аткин испугалась, что больше никогда не сможет найти себе молодого человека, и раз и навсегда отказалась от бургеров.

Спорт, правильное питание, терпение — и вот, здравствуйте, минус 50 килограммов и титул самой красивой женщины Великобритании!

И, кстати, молодого человека Джен себе тоже нашла — еще лучше предыдущего!