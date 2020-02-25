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Британка рассталась с парнем, похудела на 50 килограммов и стала «Мисс Великобритания — 2020»

Что делать, если расстались с парнем? Худеть, хорошеть и завоевывать все титулы мира! Так и сделала Дженнифер Аткин из Великобритании.

Расставание часто идет девушке на пользу. Посмотрите на Елену Степаненко — развелась с Петросяном и тут же помолодела и похорошела. Есть и заморский пример — 26-летняя Джен Аткин из Линкольншира.

Совсем недавно эта красавица-блондинка стала победительницей конкурса «Мисс Великобритания — 2020». А ведь еще недавно она весила... 107 килограммов!

Все в один момент изменило тяжелое расставание с бойфрендом — мисс Аткин испугалась, что больше никогда не сможет найти себе молодого человека, и раз и навсегда отказалась от бургеров.

Спорт, правильное питание, терпение — и вот, здравствуйте, минус 50 килограммов и титул самой красивой женщины Великобритании!

И, кстати, молодого человека Джен себе тоже нашла — еще лучше предыдущего!

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25 февраля 2020
Текст Анна Миллионова
Фото @jenatkinuk/Instagram

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Гость 2020-02-18 00:19:00
204
Веру из-за денег нельзя менять, Бог такие вещи не прощает.... Никогда не поверю в любовь молодой барышни к 50 летнему азиатскому мужику.... Вон у меня есть сосед 50 летний одинокий дворник, могу познакомить???? Что то я его с моделями не видела...
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Гость 2020-02-19 12:25:00
177
Типа всего 40 смсок купила, а остальные тысячи за ее дочь реальные люди присылали? Типа ее победа была честной? Лучше б вообще эту грязную историю не комментировала🤦🏻‍♀️😠
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Гость 2020-02-19 09:56:00
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