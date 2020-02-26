Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили мюзикл в Лондоне

Пока принц Гарри и Меган Маркл изящно и виртуозно ругаются с королевой посредством официальных заявлений и тонких намеков, их «коллеги» Кейт Миддлтон и принц Уильям заняты своими делами.
На днях Кембриджи посетили лондонский театр Ноэла Кауарда, который поддерживает их Королевский фонд, уделяющий много внимания проблемам психического здоровья.
Уильям и Кейт стали гостями специального показа мюзикла «Дорогой Эван Хансен», в котором рассказывается история старшеклассника, страдающего от социофобии (иррациональной боязни выполнять какие-либо действия в обществе).
Мюзикл впервые был представлен в Вашингтоне в 2015-м, и только в прошлом году он доехал и до Лондона. «Дорогой Эван Хансен» удостоен шести престижных премий «Тони».
Отметим, что Кейт и Уильям уделяют особое внимание проблемам психического здоровья. Герцог Кембриджский, например, снимает документальный фильм A Royal Road to Wembley: Tackling Mental Health о футболе и его влиянии на психическое развитие мужчин.
Кейт же поддерживает мужа. Она не раз высказывалась о том, что физическая активность на свежем воздухе способствует позитивному развитию детей и взрослых.
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