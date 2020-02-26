Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили мюзикл в Лондоне

Пока принц Гарри и Меган Маркл изящно и виртуозно ругаются с королевой посредством официальных заявлений и тонких намеков, их «коллеги» Кейт Миддлтон и принц Уильям заняты своими делами.

На днях Кембриджи посетили лондонский театр Ноэла Кауарда, который поддерживает их Королевский фонд, уделяющий много внимания проблемам психического здоровья.