Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили мюзикл в Лондоне

Летящей походкой и в блестящих туфлях Кейт Миддлтон под руку с принцем Уильямом впорхнула в театр в Лондоне. Супруги посмотрели мюзикл о страдающем от социофобии старшекласснике.

26 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Пока принц Гарри и Меган Маркл изящно и виртуозно ругаются с королевой посредством официальных заявлений и тонких намеков, их «коллеги» Кейт Миддлтон и принц Уильям заняты своими делами.

На днях Кембриджи посетили лондонский театр Ноэла Кауарда, который поддерживает их Королевский фонд, уделяющий много внимания проблемам психического здоровья. 

Уильям и Кейт стали гостями специального показа мюзикла «Дорогой Эван Хансен», в котором рассказывается история старшеклассника, страдающего от социофобии (иррациональной боязни выполнять какие-либо действия в обществе).

Мюзикл впервые был представлен в Вашингтоне в 2015-м, и только в прошлом году он доехал и до Лондона. «Дорогой Эван Хансен» удостоен шести престижных премий «Тони».

Отметим, что Кейт и Уильям уделяют особое внимание проблемам психического здоровья. Герцог Кембриджский, например, снимает документальный фильм A Royal Road to Wembley: Tackling Mental Health о футболе и его влиянии на психическое развитие мужчин.

...
Кейт и Уильям познакомились во время учебы в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии
1 из 8

Кейт же поддерживает мужа. Она не раз высказывалась о том, что физическая активность на свежем воздухе способствует позитивному развитию детей и взрослых.

Теги

Комментарии

9
под именем
  • Топ
  • Все комментарии
Показать сначала
  • Новые
  • Старые
  • Судя по положению рук на клатче, Кейт не хотела пожать руку тому, кто ее пригласил. Невежливо.
  • Сумка в тон обуви - это отсутствие вкуса. Опять сутулая. Ну нет в ней стати, нет.
  • Какие же они красивые, статные, харизматичные- поразительно гармоничная пара!прекрасный выход у Кейт, впрочем, она всегда на высоте.
  • Да, проще ходить по мюзиклам, чем лететь в Австралию и оказывать реальную помощь пострадавшим.
  • Самая умная, хладнокровная и хорошо выглядящая, с достоинством и вкусом в той семье Камилла.
  • Все таки, на трон нужно сажать тех, кто способен, а не того, кто первым вылез из одного места.
  • Кейт саму от социофобии лечить надо
  • А брату он внимание уделить не хочет? Его брат 7 лет работал с психологом. Или Гарри надо мюзикл разыграть, чтобы Уильям на него обратил свое королевское внимание?
  • Кейт как на поминки пришла.

Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.

Copyright (с) 2016-2020 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Сетевое издание «WOMAN.RU» (Женщина.РУ)

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-65950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 июня 2016 года. 16+

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Главный редактор: Воронова Ю. В.

Контактные данные редакции для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора):

Эл. почта: woman@woman.ru

телефон: +7(495) 633-5-633