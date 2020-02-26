«Меня удерживали силой и насиловали»: певица Даффи рассказала, почему перестала выступать 7 лет назад

Певица Даффи выпустила свой хит Mercy в 2008 году и тотчас стала знаменитой на весь мир. Однако прошло пять лет, после которых — тишина. Ни песен, ни клипов, ни выступлений. Поклонники уже успели смириться с тем, что Даффи больше никогда не выйдет на сцену, однако неожиданно она решила рассказать, что же произошло. И произошло ужасное.

Эйми Энн Даффи на своей странице в Инстаграме объяснила, почему так неожиданно пропала.