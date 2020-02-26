«Меня удерживали силой и насиловали»: певица Даффи рассказала, почему перестала выступать 7 лет назад

Певица Даффи выпустила свой хит Mercy в 2008 году и тотчас стала знаменитой на весь мир. Однако прошло пять лет, после которых — тишина. Ни песен, ни клипов, ни выступлений. Поклонники уже успели смириться с тем, что Даффи больше никогда не выйдет на сцену, однако неожиданно она решила рассказать, что же произошло. И произошло ужасное.
Эйми Энн Даффи на своей странице в Инстаграме объяснила, почему так неожиданно пропала.
По словам певицы, ее накачали запрещенными веществами, несколько дней удерживали силой и насиловали.
Когда именно произошел инцидент, звезда не уточнила.
«Невозможно представить, сколько раз я думала о том, чтобы написать этот текст. Сколько раз я думала, как напишу его и как буду себя чувствовать после. Я не могу точно объяснить, почему сейчас самое подходящее время, почему именно теперь я так свободно говорю о случившемся», — отметила девушка.
Также Даффи попросила журналистов уважать ее и ее семью и не беспокоить в это непростое время. Певица отметила, что еще летом с ней связался журналист, который оказался «очень добр», и блондинка рассказала ему эту ужасную историю. Так что скоро выйдет интервью, которое расставит все точки над i.
Поклонники поддержали Даффи и отметили, что всегда будут с ней.
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