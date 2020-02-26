31 марта принц Гарри и Меган Маркл официально сложат свои королевские полномочия и перестанут быть частью британской монархии. А пока что у них все еще есть некоторые обязанности. По большей части у Гарри, конечно.

Герцог Сассекский появится в Шотландии на саммите Travalyst — проекте, который был создан по его инициативе для того, чтобы «изменить будущее путешествий».