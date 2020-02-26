Уставший и измученный принц Гарри прилетел в Шотландию

Принц Гарри прилетел в Шотландию, где скоро выступит на туристическом саммите Travalyst. Меган Маркл и сына Арчи рядом видно не было.

26 февраля 2020 · Текст: · Фото:

31 марта принц Гарри и Меган Маркл официально сложат свои королевские полномочия и перестанут быть частью британской монархии. А пока что у них все еще есть некоторые обязанности. По большей части у Гарри, конечно.

Герцог Сассекский появится в Шотландии на саммите Travalyst — проекте, который был создан по его инициативе для того, чтобы «изменить будущее путешествий».

«Объединение компаний, потребителей и сообществ даст нам возможность защитить туристические направления и важные экосистемы для будущих поколений», — заявлял Гарри.

На грядущем саммите Гарри расскажет о природоохранном туризме и о новой схеме, которая при помощи балльной системы поможет подбирать для себя экологически чистые полеты.

Рыжего принца заметили на железнодорожном вокзале Уэверли в Эдинбурге, и выглядел он уставшим. Конечно, семейные ссоры отнимают много времени и сил.

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А 5 марта Гарри должен появиться на публике вместе с Меган. Они посетят официальное мероприятие, на котором будут чествовать раненных во время военных действий солдат. Неизвестно, прилетели ли Меган с сыном вместе с Гарри или пока что до сих пор остаются в Канаде.

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