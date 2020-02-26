16 марта 2015-го стало известно о смерти 25-летнего сына Ирины Безруковой и Игоря Ливанова Андрея. Молодой человек скончался от острой сердечной недостаточности, находясь в одиночестве в своей квартире на Юго-Востоке Москвы.

В тот момент звездные родители были в отъезде и не могли дозвониться до сына.

Безрукова и Ливанов с трудом пережили гибель единственного наследника и не соглашались с официальной версией его смерти. Трагедия стала причиной развода актрисы с Сергеем Безруковым.