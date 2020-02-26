16 марта 2015-го стало известно о смерти 25-летнего сына Ирины Безруковой и Игоря Ливанова Андрея. Молодой человек скончался от острой сердечной недостаточности, находясь в одиночестве в своей квартире на Юго-Востоке Москвы.
В тот момент звездные родители были в отъезде и не могли дозвониться до сына.
Безрукова и Ливанов с трудом пережили гибель единственного наследника и не соглашались с официальной версией его смерти. Трагедия стала причиной развода актрисы с Сергеем Безруковым.
Квартиры Безруковых и сына актрисы находились по соседству друг с другом. После пережитых страданий Ирина надолго покинула дом, в котором жила вместе с супругом и рядом с Андреем.
Лишь в 2017-м звезда нашла в себе силы вернуться на прежнее место жительства, предварительно сделав там капитальный ремонт.
К тому же, как стало известно изданию «Комсомольская правда», на днях в доме артистки закончились еще одни ремонтные работы.
«Андрей жил в 96-й квартире, а Ира с Сережей — через стенку, в 97-й. Теперь две квартиры превратили в одну. В жилье сына из предбанника не попасть: там, где была дверь, все замуровали, ровная стена. Ирочка туда картину повесила: пейзаж с водопадом», — рассказала корреспонденту консьержка из подъезда Безруковой.
Также женщина поведала, что актриса по-прежнему редко появляется в этой квартире. «Она очень часто за границу выезжает, вот и сейчас ее нет», — заключила консьержка.
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