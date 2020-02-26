Ирина Безрукова замуровала дверь в квартиру трагически погибшего единственного сына

Через пару недель исполнится пять лет со дня смерти сына Ирины Безруковой Андрея. Как стало известно журналистам, актриса сделала все, чтобы забыть о страшном инциденте с наследником. 

26 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Ирина Безрукова
Ирина Безрукова с сыном Андреем

16 марта 2015-го стало известно о смерти 25-летнего сына Ирины Безруковой и Игоря Ливанова Андрея. Молодой человек скончался от острой сердечной недостаточности, находясь в одиночестве в своей квартире на Юго-Востоке Москвы. 

В тот момент звездные родители были в отъезде и не могли дозвониться до сына. 

Безрукова и Ливанов с трудом пережили гибель единственного наследника и не соглашались с официальной версией его смерти. Трагедия стала причиной развода актрисы с Сергеем Безруковым.

Ирина Безрукова, Сергей Безруков

Квартиры Безруковых и сына актрисы находились по соседству друг с другом. После пережитых страданий Ирина надолго покинула дом, в котором жила вместе с супругом и рядом с Андреем.

Лишь в 2017-м звезда нашла в себе силы вернуться на прежнее место жительства, предварительно сделав там капитальный ремонт. 

К тому же, как стало известно изданию «Комсомольская правда», на днях в доме артистки закончились еще одни ремонтные работы. 

«Андрей жил в 96-й квартире, а Ира с Сережей — через стенку, в 97-й. Теперь две квартиры превратили в одну. В жилье сына из предбанника не попасть: там, где была дверь, все замуровали, ровная стена. Ирочка туда картину повесила: пейзаж с водопадом», — рассказала корреспонденту консьержка из подъезда Безруковой. 

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Ирина Безрукова с трудом переживает смерть единственного сына
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Также женщина поведала, что актриса по-прежнему редко появляется в этой квартире. «Она очень часто за границу выезжает, вот и сейчас ее нет», — заключила консьержка.

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