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Дочь экс-президента Узбекистана Гульнара Каримова готова отказаться от 686 миллионов долларов, чтобы выйти на свободу

Старшая дочь бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова в настоящее время отбывает тюремный срок в колонии общего режима. В Сети появилось письмо женщины с просьбой о помощи.
Гульнара Каримова

На днях Гульнара Каримова, дочь первого президента Узбекистана, опубликовала письмо нынешнему лидеру страны — Шавкату Мирзиееву. Обращение появилось на странице Иман, наследницы женщины, некогда блиставшей в свете. Каримова считает, что все ее предыдущие попытки связаться с Мирзиеевым были безуспешными, поэтому решилась разместить просьбу о помощи открыто.

В письме Гульнара сообщила, что готова передать «единственно оставшиеся» у семьи средства, которые находятся на замороженных счетах в Швейцарии, в пользу государства. Каримова может отказаться от 686 миллионов долларов, если ее дело будет закрыто. 

Также женщина рассказала, что у нее были изъяты активы на общую сумму в 1,2 миллиарда долларов, но при этом их не зачли в качестве возмещения материального ущерба. Из-за этого наследники дочери бывшего президента не могут забрать свои личные вещи, документы и «дорогие сердцу любого человека семейные реликвии».

Гульнара Каримова
«Мое здоровье сильно пошатнулось за эти годы, и я остро нуждаюсь в двух серьезных операциях, одна из которых предписана по медицинским показаниям в срочном порядке», — заметила Гульнара.

Каримова надеется, что получит возможность воссоединиться со своими детьми. Напомним, в 2017-м Гульнару приговорили к 5 годам лишения свободы по обвинению в хищении и растрате государственной собственности. В марте 2019-го стало известно, что ее перевели в колонию общего режима из-за нарушений обязательств, установленных судом.

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26 февраля 2020
Текст Ирина Селиверстова
Фото @gulnara_karimova, @iman.k17/Instagram, Getty Images
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Гульнара Каримова

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