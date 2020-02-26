Ляйсан Утяшева в сверкающем мини и шубе из лисы посетила показ Saint Laurent в Париже

34-летняя Ляйсан Утяшева впервые стала гостьей европейского фэшн-шоу. Звезда поделилась эмоциями и кадрами подготовки к показу.

26 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Ляйсан Утяшева поделилась радостной новостью. Знаменитость в первый раз отправилась на показ в рамках парижской Недели моды по приглашению одного из самых известных французских Домов! В Инстаграме звезды появилось видео ее подготовки к показу Saint Laurent. В кадре профессиональные визажисты работают над ее макияжем и прической (кстати, телеведущая впервые вышла в свет с такой короткой стрижкой), а стилисты подбирают знаменитости соблазнительный образ.

Утяшева не могла скрыть переполняющих ее эмоций. «Неожиданно и очень приятно... Ощутила себя настоящей Золушкой!» — отметила Ляйсан.

В процессе подготовки знаменитость продемонстрировала лицо без грамма макияжа. Подписчиков поразили ее острые скулы, но многие снова начали переживать из-за экстремальной худобы знаменитости.

На показе Saint Laurent Ляйсан появилась в роковом образе. Черное блестящее мини с декольте, туфли на золотистых каблуках с логотипом бренда, прозрачные колготки и пушистая шуба. Сережки в виде змей и мокрая укладка завершили безупречный аутфит.

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Ляйсан Утяшева посетила показ Saint Laurent в Париже
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«Атмосферно. Дерзко. Смело», — так Утяшева описала свои впечатления от фэшн-шоу. В зале собралось множество звездных гостей — Хейли Бибер, Зои Кравиц, Никола Пельтц и многие другие. Но, будем честны, никто из них не затмил нашу Ляйсан. И, кстати, смотрите фотогалерею до конца — там вас ждет сюрприз!

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