Ляйсан Утяшева поделилась радостной новостью. Знаменитость в первый раз отправилась на показ в рамках парижской Недели моды по приглашению одного из самых известных французских Домов! В Инстаграме звезды появилось видео ее подготовки к показу Saint Laurent. В кадре профессиональные визажисты работают над ее макияжем и прической (кстати, телеведущая впервые вышла в свет с такой короткой стрижкой), а стилисты подбирают знаменитости соблазнительный образ.