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Владимир Кличко переживает за экс-невесту Хайден Панеттьери, которую регулярно избивает бойфренд

Потасовка между Брайаном Хикерсоном и Хайден случилась в самое неподходящее для скандалов время — 14 февраля, в День всех влюбленных.

Известный боксер расстался с актрисой и певицей в середине 2018 года, однако Владимиру и Хайден удалось сохранить хорошие отношения. Сейчас 30-летняя Панеттьери встречается с Брайаном Хикерсоном. Союз пары нельзя назвать удачным: Брайан регулярно поднимает на Хайден руку. Связь с плохим парнем давно тревожит не только поклонников знаменитости, но и ее бывшего возлюбленного.

Девушке не позавидуешь: в этом году она встретила День святого Валентина в обществе полицейских, прибывших в дом пары, чтобы защитить Хайден от побоев буйного бойфренда. Брайан ударил ее кулаком по лицу, но признавать вину отказался. У полиции, оценивших красное лицо Панеттьери, на котором отчетливо виднелась гематома, никаких сомнений в виновности драчуна не осталось.

Хайден Панеттьери и Брайан Хикерсон
Хайден Панеттьери и Брайан Хикерсон

Однако знаменитость отказалась давать показания и не стала обвинять бойфренда в домашнем насилии. Инсайдер издания Us Weekly сообщил, что нездоровые отношения пары вызывают беспокойство у Владимира Кличко.

«Владимир очень беспокоится за Хайден. Он продолжает заботиться о ней и искренне желает ей всего наилучшего», — сказал источник. По мнению Кличко, Брайан — плохой парень, который контролирует Панеттьери и потворствует всем ее дурным привычкам.

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26 февраля 2020
Текст Катерина Некрасова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
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Хайден Панеттьери, Владимир Кличко

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