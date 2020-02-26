«Проблема решаема»: Андрей Данилко сильно поправился из-за проблем со здоровьем

Поклонники Андрея Данилко a.k.a. Верки Сердючки заметили — артист сильно поправился. Да так, что многие стали опасаться за его здоровье. И не зря. Действительно, лишний вес стал следствием болезни.
Что именно мешает жить Андрею полноценной жизнью, он не рассказал. Однако в интервью YouTube-шоу «Люкс ФМ» признался, что активно лечится.
Помимо физического недуга Андрея также мучают и душевные страдания. Он уже давно находится в депрессии, но даже не может выговориться, потому что просто некому.
Семьей Данилко так и не обзавелся. «У меня никогда не совпадало. Всегда история — любят, а тебе все равно или наоборот. Меня любили очень много. Я такой избалованный был, особенно в юности, потом случилось затишье», — разоткровенничался Андрей.
Рожать детей «для себя» он не хочет. Да и в принципе артисту уже сложно представить, как он будет делить квартиру с кем-то еще. «Я не мог бы с кем-то жить на одной жилплощади. Отвык от этого. Если бы были какие-то отношения, то было бы круто иметь две квартиры рядом. Гостиничный вариант», — объяснил певец и юморист.