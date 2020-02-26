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«Проблема решаема»: Андрей Данилко сильно поправился из-за проблем со здоровьем

Андрей Данилко рассказал, что в последнее время столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. Артист поспешил успокоить поклонников: он принимает все необходимые меры.

Поклонники Андрея Данилко a.k.a. Верки Сердючки заметили — артист сильно поправился. Да так, что многие стали опасаться за его здоровье. И не зря. Действительно, лишний вес стал следствием болезни.

Что именно мешает жить Андрею полноценной жизнью, он не рассказал. Однако в интервью YouTube-шоу «Люкс ФМ» признался, что активно лечится. 

«Я занят своим лечением, стал очень мало есть. Понимаю, что плохо выгляжу, поправился, но это все не от еды или выпивки. Это другая проблема, которую я пытаюсь решить. Слава Богу, врачи понимают, в чем дело. Проблема решаема. К лету стану Джастином Бибером», — отшутился Данилко.

Помимо физического недуга Андрея также мучают и душевные страдания. Он уже давно находится в депрессии, но даже не может выговориться, потому что просто некому.

Семьей Данилко так и не обзавелся. «У меня никогда не совпадало. Всегда история — любят, а тебе все равно или наоборот. Меня любили очень много. Я такой избалованный был, особенно в юности, потом случилось затишье», — разоткровенничался Андрей. 

Рожать детей «для себя» он не хочет. Да и в принципе артисту уже сложно представить, как он будет делить квартиру с кем-то еще. «Я не мог бы с кем-то жить на одной жилплощади. Отвык от этого. Если бы были какие-то отношения, то было бы круто иметь две квартиры рядом. Гостиничный вариант», — объяснил певец и юморист.

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26 февраля 2020
Текст Анна Миллионова
Фото @v_serduchka/Instagram, Persona Stars
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Андрей Данилко (Верка Сердючка)

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