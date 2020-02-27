СМИ: Александр Панайотов представит Россию на «Евровидении»

Александр Панайотов уже много лет мечтал выступить на конкурсе «Евровидение». И в 2020 году его желание сбудется — СМИ сообщили, что именно он поедет в Роттердам, где и состоится конкурс в грядущем мае.

В этом году Россия вновь отказалась от проведения народного отбора, а кандидатура Александра была одобрена всеми членами жюри.