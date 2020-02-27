СМИ: Александр Панайотов представит Россию на «Евровидении»

Экс-участник проектов «Стань звездой», «Народный артист» и «Голос» дождался своего звездного часа. Александр Панайотов представит Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение».

27 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Александр Панайотов уже много лет мечтал выступить на конкурсе «Евровидение». И в 2020 году его желание сбудется — СМИ сообщили, что именно он поедет в Роттердам, где и состоится конкурс в грядущем мае.

В этом году Россия вновь отказалась от проведения народного отбора, а кандидатура Александра была одобрена всеми членами жюри.

Сам Панайотов пока что не прокомментировал эту радостную новость.

Напомним, Александр впервые стал известен в далеком 2002 году, когда принял участие в шоу «Стань звездой». Победить тогда ему не удалось — он не попал в группу «Другие правила», которая сформировалась по итогам проекта.

Александр Панайотов и Алексей Гоман

Дальше было шоу «Народный артист», где Саша уступил победу народному любимцу Алексею Гоману. На проекте «Голос» Панайотов тоже был вторым — его обогнала Дарья Антонюк. 

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Александр Панайотов родился на Украине
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Певец признавался, что уже привык к тому, что он занимает вторые места в конкурсах. Интересно, какое место он займет на «Евровидении»?

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Комментарии

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  • Ну прально,там такие только и выигрывают,хотя с лазаревым что-то пошло не так😂
  • Наплакал таки себе евро
  • Это точно? А то он уже однажды "представлял"... шумели, шумели, а послали в результате двоюродную сестру Оксаны Самойловой, инвалида, ради хайпа
  • Наша версия Dan + Shay или Rascal Flatts ... Гуд лак, бадди! ...
  • Красавчик конечно . Но песен его не слышала
  • Он же украинец , зачем нам это ?

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