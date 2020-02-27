СМИ: Александр Панайотов представит Россию на «Евровидении»

Александр Панайотов уже много лет мечтал выступить на конкурсе «Евровидение». И в 2020 году его желание сбудется — СМИ сообщили, что именно он поедет в Роттердам, где и состоится конкурс в грядущем мае.
В этом году Россия вновь отказалась от проведения народного отбора, а кандидатура Александра была одобрена всеми членами жюри.
Сам Панайотов пока что не прокомментировал эту радостную новость.
Напомним, Александр впервые стал известен в далеком 2002 году, когда принял участие в шоу «Стань звездой». Победить тогда ему не удалось — он не попал в группу «Другие правила», которая сформировалась по итогам проекта.
Дальше было шоу «Народный артист», где Саша уступил победу народному любимцу Алексею Гоману. На проекте «Голос» Панайотов тоже был вторым — его обогнала Дарья Антонюк.
Певец признавался, что уже привык к тому, что он занимает вторые места в конкурсах. Интересно, какое место он займет на «Евровидении»?
Комментарии6