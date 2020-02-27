Школа детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма может закрыться на карантин из-за коронавируса

Коронавирус добрался до Великобритании в целом и (возможно) до школы принцессы Шарлотты и принца Джорджа в частности. Учебное заведение закроется, если Covid-19 подтвердится.

27 февраля 2020 · Текст: · Фото:

В школе Thomas's Battersea, в которую ходят принцесса Шарлотта и принц Джордж, недавно отправили домой по меньшей мере четверых учеников. Все они недавно вернулись из Италии, где была зафиксирована вспышка коронавируса. У детей были выявлены симптомы, характерные для этого заболевания. 

В связи с этим руководство учебного заведения выступило с официальным заявлением: «Мы очень серьезно относимся к угрозе распространения вируса. Именно поэтому мы в точности следуем всем инструкциям правительства, связанным с профилактикой и выявлением новых случаев заболевания».

Если хотя бы у одного учащегося школы будет подтвержден коронавирус, то все учебное заведение будет закрыто на карантин, а родители детей будут вынуждены нанять частных преподавателей для домашнего обучения.

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Дети Кейт и Уильяма ходят в престижную школу Thomas's Battersea
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Напомним, в Великобритании зафиксировано по меньшей мере 13 случаев заболевания коронавирусом. Несколько школ уже было закрыто на карантин. Кажется, Thomas's Battersea будет следующей.

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Комментарии

1
под именем
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  • Может закроется, а может и не закроется. Одно только точно - Депп подал в суд на британский таблоид за клевету. Гарри сделал правильный шаг, уехав из страны в более благополучную.

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