Школа детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма может закрыться на карантин из-за коронавируса

В школе Thomas's Battersea, в которую ходят принцесса Шарлотта и принц Джордж, недавно отправили домой по меньшей мере четверых учеников. Все они недавно вернулись из Италии, где была зафиксирована вспышка коронавируса. У детей были выявлены симптомы, характерные для этого заболевания.
В связи с этим руководство учебного заведения выступило с официальным заявлением: «Мы очень серьезно относимся к угрозе распространения вируса. Именно поэтому мы в точности следуем всем инструкциям правительства, связанным с профилактикой и выявлением новых случаев заболевания».
Если хотя бы у одного учащегося школы будет подтвержден коронавирус, то все учебное заведение будет закрыто на карантин, а родители детей будут вынуждены нанять частных преподавателей для домашнего обучения.
Напомним, в Великобритании зафиксировано по меньшей мере 13 случаев заболевания коронавирусом. Несколько школ уже было закрыто на карантин. Кажется, Thomas's Battersea будет следующей.
Комментарии1