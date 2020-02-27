Школа детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма может закрыться на карантин из-за коронавируса

В связи с этим руководство учебного заведения выступило с официальным заявлением: «Мы очень серьезно относимся к угрозе распространения вируса. Именно поэтому мы в точности следуем всем инструкциям правительства, связанным с профилактикой и выявлением новых случаев заболевания».



Если хотя бы у одного учащегося школы будет подтвержден коронавирус, то все учебное заведение будет закрыто на карантин, а родители детей будут вынуждены нанять частных преподавателей для домашнего обучения.