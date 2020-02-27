Кети Топурия тонко намекнула подписчикам на интересное положение

Вот уже несколько месяцев в Сети ходят слухи о том, что Кети Топурия беременна. По неподтвержденной информации, солистка A'Studio ждет ребенка от своего возлюбленного Льва Деньгова, с которым она не скрывает романтических отношений.
Топурия очень долго отмалчивалась, однако на днях, кажется, все же подтвердила свое интересное положение. Певица опубликовала в Инстаграме фото, на котором она закрывает живот подушкой.
Более того, подпись под фото тоже многозначительная. Никаких слов, а только смайлик в виде вылупившегося цыпленка.
Что это, если это не подтверждение второй беременности? Подписчики тут же поздравили певицу в комментариях: «Милая беременяшка», «Поздравляю», «Какая вы красивая», «Беременна».
Напомним, Кети воспитывает дочь Оливию, которую она родила от бизнесмена Льва Гейхмана. Супруги расстались в 2017 году, и вскоре Топурия закрутила роман с рэпером Гуфом, который тоже закончился разрывом. Сейчас девушка встречается с дипломатом Львом Деньгов, который возглавляет российскую контактную группу по внутриливийскому урегулированию.
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