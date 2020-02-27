Кети Топурия тонко намекнула подписчикам на интересное положение

Более того, подпись под фото тоже многозначительная. Никаких слов, а только смайлик в виде вылупившегося цыпленка.

Что это, если это не подтверждение второй беременности? Подписчики тут же поздравили певицу в комментариях: «Милая беременяшка», «Поздравляю», «Какая вы красивая», «Беременна».