Кети Топурия тонко намекнула подписчикам на интересное положение

Неужели солистка A'Studio Кети Топурия наконец-то призналась в беременности? По крайней мере, поклонники артистки в этом уверены.

27 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Вот уже несколько месяцев в Сети ходят слухи о том, что Кети Топурия беременна. По неподтвержденной информации, солистка A'Studio ждет ребенка от своего возлюбленного Льва Деньгова, с которым она не скрывает романтических отношений.

A'Studio

Топурия очень долго отмалчивалась, однако на днях, кажется, все же подтвердила свое интересное положение. Певица опубликовала в Инстаграме фото, на котором она закрывает живот подушкой.

Более того, подпись под фото тоже многозначительная. Никаких слов, а только смайлик в виде вылупившегося цыпленка.

Что это, если это не подтверждение второй беременности? Подписчики тут же поздравили певицу в комментариях: «Милая беременяшка», «Поздравляю», «Какая вы красивая», «Беременна».

...
Кети Топурию уже давно подозревают в беременности
1 из 10

Напомним, Кети воспитывает дочь Оливию, которую она родила от бизнесмена Льва Гейхмана. Супруги расстались в 2017 году, и вскоре Топурия закрутила роман с рэпером Гуфом, который тоже закончился разрывом. Сейчас девушка встречается с дипломатом Львом Деньгов, который возглавляет российскую контактную группу по внутриливийскому урегулированию.

Теги

Комментарии

0
под именем

    Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.

    Copyright (с) 2016-2020 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

    Сетевое издание «WOMAN.RU» (Женщина.РУ)

    Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-65950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 июня 2016 года. 16+

    Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

    Главный редактор: Воронова Ю. В.

    Контактные данные редакции для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора):

    Эл. почта: woman@woman.ru

    телефон: +7(495) 633-5-633