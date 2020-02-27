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Деми Мур с прической Тимошенко и Наташа Поли в «съехавшем» жакете: звезды посетили модную выставку в Париже

Главные представители фэшн-индустрии и голливудские звезды посетили выставку о моде. В своих роскошных нарядах они сами могли бы стать экспонатами.

26 февраля в Париже прошла выставка журнала Harper's Bazaar, посвященная моде. Главная идея — показать ее 150-летнюю историю через обложки и снимки великих фотографов, работавших с глянцем.

Среди множества звездных гостей, собравшихся в Музее декоративного искусства, невозможно было не обратить внимание на Деми Мур. 57-летняя актриса выбрала кутюрное платье Dior из осенней коллекции Дома. В нарядах французского бренда также появились Алекса Чанг и Рэйчел Броснахэн.

Актриса затмила гостей вечера в роскошном платье-бюстье из мерцающей ткани. Пышный наряд в дымчато-розовых тонах подчеркнул ее стройную фигуру, а сетка сделала образ не столько кукольным, сколько сексуальным.

Зарубежным коллегам оригинальная укладка Деми напомнила прическу принцессы, но мы, глядя на косу голливудской звезды, сразу же подумали о Юлии Тимошенко.

На светском мероприятии были замечены сестры Хадид. Несмотря на загруженный график, Белла и Джиджи отлично выглядели и явно получали удовольствие от вечера.

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27 февраля 2020
Текст Катерина Некрасова
Фото @alexandremaras, @bradgoreski/Instagram, Getty Images
Теги

Деми Мур, Джиджи Хадид, Белла Хадид, Дита фон Тиз, Алекса Чанг, Гвинет Пэлтроу

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