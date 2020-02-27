26 февраля в СМИ появилась информация о том, кто будет представлять Россию на конкурсе «Евровидение». По словам анонимного источника, эту роль на себя возьмет Александр Панайотов. Радости поклонников не было предела, к тому же певец никогда не скрывал, что мечтает попасть на это престижное соревнование.
Впрочем, фанатам не пришлось долго радоваться. Александр Панайотов вышел на связь с подписчиками и прокомментировал слухи о его предполагаемой поездке в Нидерланды.
«Вчера каким-то желтушным нелепым пабликом в Инстаграм был сделан вброс о том, что я, якобы, стану представителем от России на Евровидении. А сегодня огромное количество СМИ растиражировали эту фейк-новость, доверившись какому-то неизвестному аккаунту, который хайпит на данном инфоповоде, не имея официальной информации», — заявил певец.
Александр подчеркнул, что единственным источником, который достоверно огласит участника от России, будет Первый канал, который пока не дал никаких комментариев на этот счет. «Я, в свою очередь, также никакой информацией не владею. Я не знаю кто, а главное зачем это делает (хотя догадываюсь). Но если это делается специально — то это очень цинично», — подытожил Панайотов.
Подписчики поддержали певца, оставив исключительно добрые комментарии. Многие понадеялись, что Александр все же отправится на конкурс и привезет долгожданную победу.
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