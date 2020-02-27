«Догадываюсь, кто это сделал. Очень цинично»: Панайотов опроверг слухи о своем участии в «Евровидении»

Александр Панайотов расстроил фанатов и звездных друзей. Он опроверг информацию о своем участии в песенном конкурсе и выступил с официальным заявлением.

27 февраля 2020 · Текст: · Фото:

26 февраля в СМИ появилась информация о том, кто будет представлять Россию на конкурсе «Евровидение». По словам анонимного источника, эту роль на себя возьмет Александр Панайотов. Радости поклонников не было предела, к тому же певец никогда не скрывал, что мечтает попасть на это престижное соревнование.

Впрочем, фанатам не пришлось долго радоваться. Александр Панайотов вышел на связь с подписчиками и прокомментировал слухи о его предполагаемой поездке в Нидерланды.

«Вчера каким-то желтушным нелепым пабликом в Инстаграм был сделан вброс о том, что я, якобы, стану представителем от России на Евровидении. А сегодня огромное количество СМИ растиражировали эту фейк-новость, доверившись какому-то неизвестному аккаунту, который хайпит на данном инфоповоде, не имея официальной информации», — заявил певец.

Александр подчеркнул, что единственным источником, который достоверно огласит участника от России, будет Первый канал, который пока не дал никаких комментариев на этот счет. «Я, в свою очередь, также никакой информацией не владею. Я не знаю кто, а главное зачем это делает (хотя догадываюсь). Но если это делается специально — то это очень цинично», — подытожил Панайотов.

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Александр Панайотов не поедет на «Евровидение»
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Подписчики поддержали певца, оставив исключительно добрые комментарии. Многие понадеялись, что Александр все же отправится на конкурс и привезет долгожданную победу.

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Комментарии

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  • А сколько неизвестных голосистых пацанов мечтают, чтобы СМИ тупо распространили слух об их участии в Евровидении ... Просто чтобы наконец познакомиться с симпатичной девчулей из соседнего подьезда ...
  • Назвали бы уже участника и не тянули интригу. Эрнст мнется, как будто жену выбирает. Хочет Панайотов ехать, есть у него песня, пусть едет.
  • Божечки....да кому это надо хайпить на участии (неподтвержденном) Панайотова в Евровидении?? ах, да! Самому Александру! а то что-то давно его мордашка нигде не светилась....кстати, а евровидение еще кто-то смотрит?
  • Да отправьте уже его туда, куда он хочет.
  • Ножки крестиком на всех фотках и взгляд в даль.
  • он пластику сделал, что ли? Стал намного красивее, чем сто лет назад, на конкурсе.
  • Комментаторы, вы что? Нормальный же дядька. Чистенький, аккуратненький, смазливенький)) Уж лучше на него смотреть, чем на каких-нибудь Киркорова, Тимати или вон, Джигана из соседней темы🙈
  • Он моделью бы больше добился чем певуном
  • А кто же это сдеееелал?
  • Так и думала, так сразу и написала

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