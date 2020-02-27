26 февраля в СМИ появилась информация о том, кто будет представлять Россию на конкурсе «Евровидение». По словам анонимного источника, эту роль на себя возьмет Александр Панайотов. Радости поклонников не было предела, к тому же певец никогда не скрывал, что мечтает попасть на это престижное соревнование.

Впрочем, фанатам не пришлось долго радоваться. Александр Панайотов вышел на связь с подписчиками и прокомментировал слухи о его предполагаемой поездке в Нидерланды.